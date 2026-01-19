Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα: Επική φωτογραφία με απογοητευμένο οπαδό των Καταλανών στην κερκίδα

Αθλητικά

Οπαδός της Μπαρτσελόνα βρέθηκε ανάμεσα σε οπαδούς της Ρεάλ Σοσιεδάδ
Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και για μία ακόμη φορά, ένας οπαδός της έγινε viral στο Ανοέτα, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών των φίλων των γηπεδούχων.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε για δεύτερη σερί χρονιά την Μπαρτσελόνα στο γήπεδό της και οι οπαδοί της έστησαν “πάρτι” στις κερκίδες του Ανοέτα, με… θύμα έναν φίλο των Καταλανών.

Σε μία φοβερή εικόνα από την εξέδρα, ένας οπαδός με φανέλα της Μπαρτσελόνα φαίνεται απογοητευμένος ανάμεσα σε οπαδούς των Βάσκων που πανηγυρίζουν για τη νίκη της ομάδας τους. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει όμως και στο παρελθόν, με τις σχετικές φωτογραφίες να γίνονται viral στα social media.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός, ότι μπορεί ένας οπαδός να βρεθεί σε αντίπαλη κερκίδα στην Ισπανία.

