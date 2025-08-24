Ρενάτο Σάντσες: Tρομερό εικαστικό του Παναθηναϊκού με τρία πίτμπουλ

Σε ρυθμούς Ρενάτο Σάντσες κινούνται όλοι στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου χαφ, με τα social media της ομάδας να έχουν πάρει… φωτιά.

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τους “πράσινους” να αποκτούν τον 28χρονο χαφ από την Παρί Σεν Ζερμέν με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο διεθνής Πορτογάλος θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να… προειδοποιήσει τους αντίπαλούς του, παρουσιάζοντας ένα τρομερό εικαστικό.

Σε αυτό φαίνεται ο Ρενάτο Σάντσες να κρατάει τις αλυσίδες τριών πίτμπουλ, με τη λεζάντα να γράφει “Beware”, που σημαίνει προσοχή.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Σάντσες παραπέμπουν σε… πίτμπουλ εντός γηπέδου, γι’ αυτό και η έμπνευση της πράσινης ΠΑΕ.