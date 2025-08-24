Αθλητικά

Ρενάτο Σάντσες: Tρομερό εικαστικό του Παναθηναϊκού με τρία πίτμπουλ

Επικό εικαστικό με τον Ρενάτο Σάντσες να κρατάει τρία πίτμπουλ
Ο Ρενάτο Σάντσεθ
Panathinaikos FC

Σε ρυθμούς Ρενάτο Σάντσες κινούνται όλοι στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου χαφ, με τα social media της ομάδας να έχουν πάρει… φωτιά.

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τους “πράσινους” να αποκτούν τον 28χρονο χαφ από την Παρί Σεν Ζερμέν με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο διεθνής Πορτογάλος θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων και ο Παναθηναϊκός φρόντισε να… προειδοποιήσει τους αντίπαλούς του, παρουσιάζοντας ένα τρομερό εικαστικό.

Σε αυτό φαίνεται ο Ρενάτο Σάντσες να κρατάει τις αλυσίδες τριών πίτμπουλ, με τη λεζάντα να γράφει “Beware”, που σημαίνει προσοχή.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Σάντσες παραπέμπουν σε… πίτμπουλ εντός γηπέδου, γι’ αυτό και η έμπνευση της πράσινης ΠΑΕ.

