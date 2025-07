Ρεπόρτερ Νάγκετς για Βαλαντσιούνας: «Πιστεύω ότι θα παίξει στο Ντένβερ αυτή τη χρονιά»

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε κοντά στο να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Γιόνας Βαλαντσιούνας από το NBA, ωστόσο οι Νάγκετς αποδεικνύονται για την ώρα ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Οι Νάγκετς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω στην υπόθεση Βαλαντσιούνας, μιας και θεωρούν ότι βρήκαν τον ιδανικό ψηλό πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Κάπως έτσι, το ενδεχόμενο μετακίνησης του Λιθουανού σέντερ στον Παναθηναϊκό γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Σύμφωνα με τον Ράιαν Μπλάκμπερν, ρεπόρτερ των Νάγκετς στο Mile High Sports, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον ίδιο μάλιστα να κάνει μία πρόβλεψη και να αναφέρει ότι:

«Πιστεύω θα παίξει στους Νάγκετς αυτόν τον χρόνο και θα πάει εκτός ΗΠΑ την επόμενη χρονιά».

The Nuggets emailed me personally and shared that the Jonas Valanciunas for Dario Saric swap has been made official.



We should have a clear resolution in the next couple days.