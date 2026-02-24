Ρέτσος: «Δεν ξέρω αν μας αφήνει με το κεφάλι ψηλά ο αποκλεισμός, πλέον στοχεύουμε στο πρωτάθλημα»

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς σκορ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και έμεινε εκτός συνέχειας του Champions League και ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέφερε ότι δεν ξέρει αν αφήνει τους Πειραιώτες με το κεφάλι ψηλά ο αποκλεισμός.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος ανέφερε επίσης, ότι ο Ολυμπιακός πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα, που ήταν ο βασικός στόχος από την έναρξη της σεζόν, ενώ εξήγησε και την προσπάθεια που έγινε από τους παίκτες στη Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Ρέτσου

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μας αφήνει με το κεφάλι ψηλά ο αποκλεισμός, θέλαμε να το παλέψουμε και να κάνουμε ένα «θαύμα». Θέλαμε να δώσουμε αυτή τη χαρά, να ξανακάνουμε αυτό που είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια. Ήταν ένα σκαλοπάτι παραπάνω.

Όλοι έδωσαν το 100% και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε μέχρι ένα σημείο. Δεν δεχθήκαμε γκολ, ξέραμε πως αν βάλουμε ένα γκολ σε οποιοδήποτε σημείο θα είχαμε ελπίδες. Επικεντρωνόμαστε 100% στο πρωτάθλημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν η πρόκριση κρίθηκε στο πρώτο ματς: «Εκ του αποτελέσματος κρίθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Λεβερκούζεν είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες. Δείξαμε ένα αξιοπρεπές πρόσωπο. Απλώς δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ».

Για τη στήριξη του κόσμου και τη μάχη του πρωταθλήματος: «Ξέρουμε τη στήριξη του κόσμου, είναι πάντα δίπλα μας. Από την αρχή είχαμε βάλει ως στόχο το πρωτάθλημα. Δεν το έχουμε δείξει τον τελευταίο ενάμιση μήνα, στα ντέρμπι ειδικά.

Αλλά δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια. Από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα είναι ο μόνος στόχος που έχουμε και θα επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο εκεί. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και το αξίζουμε».