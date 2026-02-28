Ρέτσος: «Η πορεία μας στο Champions League είχε ουσία, εμπειρίες και περηφάνια»

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τα playoffs του Champions League και ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε ανάρτηση στα social media σχολιάζοντας την πορεία των ερυθρολεύκων στη διοργάνωση.

Ο Ρέτσος ανέφερε ότι η πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League είχε ουσία, εμπειρίες και περηφάνια. Ο αρχηγός των Πειραιωτών ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Η πορεία μας στο UEFA Champions League ολοκληρώνεται εδώ, αφήνοντας πίσω της μια ευρωπαϊκή διαδρομή με ουσία, εμπειρίες και περηφάνια. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις, σταθήκαμε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια, και την αφοσίωση που έδειξε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής», ανέφερε ο Ρέτσος στην ανάρτησή του.