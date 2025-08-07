Ριμπάλτα: Στην ΑΕΚ χρειαζόμαστε ακόμα δύο μετεγγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, μίλησε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ένωσης στην έδρα του Άρη Λεμεσού και αναφέρθηκε στις μετεγγραφικές κινήσεις των “κιτρινόμαυρων”.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα σχολίασε στην Cosmote TV πως η ΑΕΚ βρίσκεται στον σωστό δρόμο αναφορικά με τις μεταγραφές και τόνισε πως θα χρειαστούν άλλα δυο σχετικά “παράθυρα” για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα!

“Να ευχαριστήσω τον προπονητή, εμείς δουλεύουμε ως σύνολο. Σε συνεργασία με τον Λυσάνδρου, τον κόουτς και τον πρόεδρο δουλεύουμε ως σύνολο. Συζητήσαμε και πήραμε από κοινού την απόφαση” ανέφερε αρχικά, σχολιάζοντας την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς.

“Χρειαζόμαστε ακόμα δύο μετεγγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι ακριβές το νούμερο των μεταγραφών που θα κάνουμε τώρα. Κάποιος μπορεί να φύγει, κάποιος να έρθει και ειδικά στις τελευταίες ημέρες των μετεγγραφών μπορούν να γίνουν πράγματα” τόνισε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, για τις κινήσεις της ομάδας στο μετεγγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.