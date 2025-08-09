Ρισόν Χολμς: «Είμαι έτοιμος να εμφανιστώ μπροστά σας και να προσφέρω θέαμα – Πάμε να πάρουμε το 8ο»

Ο Ρισόν Χολμς υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 1+1 χρόνια, με τους «πράσινους» να κλείνουν τη γραμμή των ψηλών τους με μία πολύ ποιοτική προσθήκη ενός σέντερ με μακρά θητεία κι εμπειρία στα παρκέ του NBA.

Ο 31χρονος σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε στο «CLUB1908» λίγο μετά τις υπογραφές με τον επτάκις πρωταθλητή Ευρώπης, τονίζοντας πως θέλει να ανταποδώσει την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο, αναφέρθηκε στην ξεχωριστή σχέση του με τον Κέντρικ Ναν, δήλωσε έτοιμος να προσφέρει θέαμα, ενώ έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση του 8ου “αστεριού”!

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε…

-Για τις πρώτες του σκέψεις για την… αθηναϊκή αίσθηση:

«Από την στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο… Μόνο που έβλεπα το νερό, τα βουνά, η αισθητική. Άρχισα να ενθουσιάζομαι από εκείνη τη στιγμή, με την προσγείωση. Ένιωσα την αγάπη των ανθρώπων με το που προσγειώθηκα. Θα είναι πολύ όμορφα. Ανυπομονώ».

-Για τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες που έδωσε και έβγαλε μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή του:

«Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε “Παναθηναϊκός, Χολμς”. Έλεγα “αυτός είμαι”. Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ».

-Για τις επαφές με τον Κέντρικ Ναν πριν υπογράψει:

«Εγώ και ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι. Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά».

-Για τον κόσμο:

«Οι φίλαθλοι. Οι “πράσινοι”. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να βγω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά σας παιδιά. Να δώσω πίσω την αγάπη. Μου δώσατε πολλή αγάπη από την στιγμή που είπα ότι σκέφτομαι να έρθω, οπότε ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη».

-Το μήνυμα στον κόσμο:

«Ο Ρισόν είναι εδώ τώρα. Έτοιμος. Έτοιμος να εμφανιστεί μπροστά σας και να προσφέρει θέαμα. Πάμε να πάρουμε το όγδοο, πάμε να το κάνουμε».