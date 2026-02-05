Ρίτσαρντ Σιάο: Να πετύχουμε όσα έκανε ο Άρης στο παρελθόν, από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100%

Ο Άρης “διέλυσε” την Νεπτούνας το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) με το επιβλητικό 83-64 και παρέμεινε “ζωντανός” στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της του Eurocup. Στο κατάμεστο “Αλεξάνδρειο” βρέθηκε για ένα ακόμα ματς ο ισχυρός άνδρας των “κίτρινων”, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη μίλησε στην κάμερα της NOVA για τις πρώτες του εντυπώσεις από το ελληνικό και κατ΄ επέκταση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και εξέφρασε την επιθυμία του, οι Θεσσαλονικείς να πετύχουν όσα και στο παρελθόν. Παράλληλα, ο Ρίτσαρντ Σιάο αποθέωσε τον κόσμο της ομάδας, για την ατμόσφαιρα που δημιουργεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Οι παίκτες μας έπαιξαν πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έδωσε όλη αυτή την ενέργεια. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική και μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι, υπάρχει χημεία και δε θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Είναι τελείως διαφορετικά εδώ (σε σχέση με το ΝΒΑ), υπάρχει άλλη κουλτούρα, ειλικρινά το διασκεδάζω.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο και σκληρό. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, έχουμε καλά και άσχημα παιχνίδια, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα και να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν (σ.σ. η Αυτοκρατορία με τους τίτλους). Θα χρειαστεί χρόνος, πάμε βήμα-βήμα και πιστεύουμε πως κάνουμε καλή δουλειά.

Πριν έρθω εδώ ήξερα την ιστορία, γνώριζα τον θρύλο του Νίκου Γκάλη. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε κανέναν, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100% μου, όλη μου την στήριξη στην ομάδα, τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη και θα γίνουμε καλύτεροι”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιάο.