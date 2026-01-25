Ρόμα – Μίλαν 1-1: Ισοπαλία με κερδισμένη την Ίντερ στην κορυφή της Serie A

Η Μίλαν έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Ρόμα για την 22η αγωνιστική της ιταλικής Serie A και ήταν η… Ίντερ αυτή που πανηγύρισε το αποτέλεσμα στο Ολίμπικο της Ρώμης, αφού αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Ιταλία, η Ρόμα ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά χρειάστηκε ένα πέναλτι στο φινάλε για να σώσει έστω το βαθμό της ισοπαλίας. Η Μίλαν προηγήθηκε με τον Ντε Βίντερ στο 62′ και ο Πελεγκρίνι ισοφάρισε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλανέζοι και Ρωμαίοι έχασαν έτσι έδαφος στο… κυνήγι της Ίντερ στην κορυφή της Serie A, με τους “ροσονέρι” να μένουν πλέον στο -5 από τους “νεαρτζούρι” και τους “τζιαλορόσι να είναι στο -9 από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.