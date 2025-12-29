Ρόμα – Τζένοα 3-1: Νίκη 4άδας για τους Ρωμαίους στη Serie A

Η Ρόμα νίκησε εύκολα με 3-1 την Τζένοα για τη 17η αγωνιστική της ιταλικής Serie A, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας και μειώνοντας τη διαφορά της από την κορυφή.

Μετά την ήττα από τη Γιουβέντους, η Ρόμα χρειάστηκε μόλις ένα ημίχρονο για να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στη Serie A, αφού “καθάρισε” εύκολα την Τζένοα με τρία γκολ μέχρι το 31ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Σούλε άνοιξε το σκορ μόλις στο 14′, με τον Κονέ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 19′ και τον Φέργκιουσον να βάζει πρόωρο τέλος στο ματς με το τρίτο γκολ των “τζιαλορόσι” στο ματς. Το μόνο που κατάφερε στη συνέχεια η ομάδα της Γένοβας ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, με σκόρερ τον Εκατόρ.

Η Ρόμα έφθασε έτσι τους 33 βαθμούς και είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας, απέχοντας μόλις τρεις βαθμούς από την Ίντερ στην κορυφή της Serie A, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο. Στη 17η θέση και οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμούς είναι η Τζένοα.