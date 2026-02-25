Ροντινέι μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού: «Περήφανος για τους συμπαίκτες μου, ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι»

Ο Ολυμπιακός “πάλεψε” και πήρε την ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά η ήττα στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Champions League, οδήγησε στον αποκλεισμό του, με τον Ροντινέι να δίνει το… σύνθημα για την επόμενη ημέρα.

Ως αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ροντινέι δήλωσε περήφανος για τους συμπαίκτες του, αλλά έστειλε και μήνυμα για ανάκαμψη στη συνέχεια της σεζόν, όπου και η ομάδα του θα δώσει “μάχη” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος μπακ έγραψε στο instagram τα εξής: «Δυστυχώς το ταξίδι μας στο Champions League έφτασε στο τέλος του, αλλά είμαι περήφανος για όλους τους συμπαίκτες μου, για τον αγώνα που παίξαμε απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί τα σπουδαία πράγματα έρχονται!».