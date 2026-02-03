Ρουί Βιτόρια: Από προπονητής του Παναθηναϊκού στον πάγκο της Αλ Ουάσλ

Περίπου πέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια επιστρέφει στους πάγκους. Ο Πορτογάλος προπονητής συμφώνησε με την Αλ Γουάσλ και μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ρουί Βιτόρια υπογράφει συμβόλαιο για 1.5 χρόνο με την Αλ Ουάσλ, η οποία βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, δέκα βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί εκτός Ευρώπης, καθώς είχε δουλέψει στην Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας (2019/20) και στην εθνική Αιγύπτου (2022-2024).

Να σημειωθεί πως τον περασμένο μήνα ο Ρουί Βιτόρια και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου κατέληξαν σε συμβιβασμό, σχετικά με την αποζημίωση του, στο διαιτητικό αθλητικό δικαστήριο (CAS), μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

Ο Πορτογάλος κόουτς είχε απολυθεί από τη θέση του ως προπονητής της Αιγύπτου το Φεβρουάριο του 2024, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στον γύρο των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και απαιτούσε τρία εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.