Ρουί Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση από τον Παναθηναϊκό»

Με μία ανάρτησή του στο Instagram, ο Ρουί Βιτόρια αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι αποχωρεί με καθαρή συνείδηση.

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από έναν περίπου χρόνο στον πάγκο της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής αναχώρησε για την πατρίδα του χωρίς να αποχαιρετήσει τους παίκτες και τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, κάτι που φρόντισε να κάνει με μία ανάρτησή του στο Instagram.

Το μήνυμα του Ρουί Βιτόρια

“Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Φεύγω με την καθαρή συνείδηση ότι έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ειδικά στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, συνεργάστηκαν μαζί μου κάθε μέρα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς οπαδούς για την αγάπη που μου έδειξαν πάντα και για τη συνεχή υποστήριξη που έδωσαν στον Παναθηναϊκό. Ιδιαίτερη αναφορά και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχτηκε!

Σε όλους σας, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν”.