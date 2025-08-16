Ρουί Βιτόρια: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, αλλά συνεχίζουμε να πολεμάμε για περισσότερα»

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά θέλει να συνεχίσει στο Europa League και ο Ρουί Βιτόρια έδωσε το σύνθημα για τα παιχνίδια που ακολουθούν με τη Σάμσουνσπορ.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ρουί Βιτόρια στάθηκε στην επιτυχία με την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά ζήτησε… μάχη από την ομάδα του για να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός ακόμη περισσότερα στη συνέχεια της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Εξασφαλίσαμε την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζουμε να πολεμάμε για περισσότερα».