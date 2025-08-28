Ρούμπεν Αμορίμ: Απίστευτο τρολάρισμα στον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον αποκλεισμό από την Γκρίμσμπι

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δέχεται απίστευτη κριτική, μετά τον αποκλεισμό – σοκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι Τάουν -μια ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία- στο δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας.

Η άσημη ομάδα από την ανατολική ακτή της Αγγλίας, πέτυχε το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην Ιστορία του εναντίον μιας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, μόλις στο 30ό λεπτό. Οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ, αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και είδαν τον Χάρι Μαγκουάιρ να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 89’.

Η πρόκριση κρίθηκε από την «άσπρη βούλα», όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 12-11 (!) και αφού ο Μπέουμο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στην καθοριστική εκτέλεση πέναλτι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βλέπει την καρέκλα του να «τρίζει», καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ξεκινήσει με το… αριστερό και στην Premier League. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η υπομονή της διοίκησης και τον οπαδών δείχνει να εξαντλείται.

Οι δηλώσεις του Πορτογάλου μετά τον αποκλεισμό (πως κάτι πρέπει να αλλάξει και ότι οι παίκτες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα) άφησαν πολλά υπονοούμενα, με αρκετούς να πιστεύουν πως έχει χάσει τον έλεγχο στα αποδυτήρια. Τα βρετανικά ΜΜΕ «μύρισαν αίμα». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχουν ήδη βγάλει το «τεφτέρι» με πιθανούς αντικαταστάτες, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα.

Η εικόνα του Αμορίμ, να κάθεται με σκυμμένο κεφάλι, αποφεύγοντας να δει τις εκτελέσεις πέναλτι, ήταν για τους οπαδούς η επιτομή της δειλίας. «Πώς να εμπνεύσει παίκτες ένας άνθρωπος που δεν αντέχει να δει τη μάχη τους;» αναρωτιούνται οι φίλαθλοι στα κοινωνικά δίκτυα.

Την ίδια στιγμή, viral έχει γίνει το στιγμιότυπο που τον δείχνει σκυμμένο πάνω από τον πίνακα που σχεδιάζει τα συστήματα της ομάδας, με το σκορ στο 2-0 υπέρ των γηπεδούχων. Το τρολάρισμα πήγε σε νέα επίπεδα.

Τα social media κατακλύστηκαν με «φτιαχτές» φωτογραφίες. Ο Αμορίμ να πλέκει στον πάγκο, ο Αμορίμ να παίζει με χαρτάκια ποδοσφαιριστών και άλλες πολλές εμπνεύσεις!

Οι κραυγές «Αμορίμ έξω» δυναμώνουν μέρα με τη μέρα στο «Ολντ Τράφορντ.