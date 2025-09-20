Ρούμπεν Αμορίμ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Ούτε ο Πάπας δεν μπορεί να μου ζητήσει να αλλάξω σύστημα»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει κακό ξεκίνημα στη σεζόν και ο Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται κοντά στην πόρτα της… εξόδου, αλλά ξεκαθάρισε με εμφατικό τρόπο, ότι η διοίκηση της ομάδας δεν έχει μπει στα… χωράφια του.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ εμφανίστηκε έτοιμος να παρουσιάσει μία εξελιγμένη έκδοση του συστήματος που χρησιμοποιεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τόνισε ότι δεν θα το αλλάξει πλήρως, ακόμη κι αν του του ζητήσει ο Πάπας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε τα εξής: «Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μου ζήτησε να αλλάξω το σύστημα; Όχι, όχι, όχι. Ούτε μία φορά. Ούτε ο Πάπας δε μπορεί να το κάνει αυτό! Αυτή είναι η δουλειά μου, η ευθύνη μου, αυτή είναι η ζωή μου.

Δε ξέρω αν θα αλλάξω τελείως το σύστημα, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται μια εξέλιξη. Πρέπει να κάνουμε όλα τα βήματα προς την σωστή πορεία. Κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο και κάποιοι κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά το σύστημα θα αλλάξει. Ελπίζω να έχω τον χρόνο να το κάνω».