Ρούνε – Αλκαράθ 2-0: Ο Δανός έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Barcelona Open

Σε ένα τρομερό τελικό, ο Ρούνε κέρδισε 2-0 σετ τον Κάρλος Αλκαράθ (7-6, 6-2), με τον Δανό παρότι outsider να κατακτά τον τίτλο, μέσα στην Ισπανία.

Ο Ρούνε έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Αλκαράθ στον τελικό του 500άρι χωμάτινου τουρνουά της Βαρκελώνης, κατακτώντας τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του.

Στο πρώτο σετ, οι δύο παίκτες αντάλλαξαν breaks, με τον Ρούνε να πετυχαίνει το κρίσιμο 7-6 στο tie-break.

Στο δεύτερο σετ, μετά από ένα ιατρικό τάιμ άουτ του Αλκαράθ, ο Ρούνε εκμεταλλεύτηκε την αλλαγή του ρυθμού και έφτασε στο 6-2 για να πάρει τη νίκη. Με αυτή τη νίκη, ανέβηκε στην 9η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Back in the big time @holgerrune2003 lifts the Trofeo Conde de Godó! #BCNOpenBS pic.twitter.com/aMoJRKFleR