Σακίλ Ο’Νιλ: «Μισώ τον Γκομπέρ, βγάζει 250 εκατομμύρια και δεν τα αξίζει»

Ο θρύλος του NBA και σχολιαστής πλέον του πρωταθλήματος, Σακίλ Ο’Νιλ, δεν έκρυψε για μία ακόμη φορά την αντιπάθειά του στον τρόπο που αγωνίζεται ο Ρούντι Γκομπέρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ σχολίασε τους σέντερ του NBA και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει Hall of Famer, ο Ρούντι Γκομπέρ, εκφράζοντας το… μίσος του για τον Γάλλο ψηλό των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Τόνισε μάλιστα ότι θα φορέσει φόρεμα στην τελετή, αν ο Γκομπέρ εισαχθεί στο Hall of Fame του NBA.

«Μισώ τον Γκομπέρ. Βγάζει 250 εκατομμύρια και δεν τα αξίζει. Ως πρόεδρος της συνομοταξίας των σέντερ, λέω ότι όταν παίρνεις τόσα πολλά λεφτά, πρέπει να παίζεις ως μεγάλος σέντερ. Τέλος!

Shaq says he would wear a dress to the ceremony if Rudy Gobert makes the Hall of Fame



“I fing hate Rudy Gobert.”



