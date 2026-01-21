Συμβαίνει τώρα:
Σάκκαρη – Αντρέεβα 0-2: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια από τον δεύτερο γύρο του Australian Open

Η Ελληνίδα τενίστρια μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική μόνο στο δεύτερο σετ κόντρα στο Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης
Προβληματισμένη η Μαρία Σάκκαρη
Το εμπόδιο της Μίρα Αντρέεβα αποδείχθηκε πολύ υψηλό για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία αποχαιρέτησε το Australian Open. Η Ρωσίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-0, 6-4) της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και έκλεισε θέση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Το έργο της Μαρίας Σάκκαρη ήταν εξαρχής πολύ δύσκολο κόντρα στο No.7 της παγκόσμιας κατάταξης. Η 18χρονη Ρωσίδα βρίσκεται, μάλιστα, σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση αυτή την περίοδο και φρόντισε να το δείξει κόντρα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Το πρώτο σετ ήταν μόνο Αντρέεβα! Η Ρωσίδα τενίστρια έκανε ό,τι ήθελε στο κορτ, κάνοντας το 1-0 δίχως να χάσει καν γκέιμ (6-0).

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε, όπως το πρώτο, με την Αντρέεβα να κάνει γρήγορα μπρέικ και να προηγείται με 2-0. Ωστόσο, η Μαρία Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να προηγηθεί με 3-2 αλλά και με 4-3, προβληματίζοντας για λίγο τη Ρωσίδα.

Με το σκορ στο 4-4, η Αντρέεβα ανέβασε και πάλι στροφές, έκανε καθοριστικό μπρέικ και έφτασε τελικά και στην κατάκτηση του δεύτερου σετ με 6-4 στα γκέιμ, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open.

Εκεί, θα παίξει με τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε, ούσα και πάλι το απόλυτο φαβορί για να βρεθεί στις “16” της Μελβούρνης.

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη κρατάει την αντίδραση που έβγαλε στο δεύτερο σετ και συνεχίζει την σκληρή δουλειά της, προκειμένου να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια.

