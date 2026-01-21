Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Μίρα Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.
Σάκκαρη – Αντρέεβα 0-2 τελικό: Αποκλείστηκε η Ελληνίδα τενίστρια από τη συνέχεια του Australian Open
Η Ελληνίδα τενίστρια δεν πρόκειται να τα παρατήσει, στέλνοντας ηχηρή μήνυμα στην Αντρέεβα
Τριπλό μπρέικ πόιντ από την Αντρέεβα στο σερβίς της Σάκκαρη και μία ανάσα από το 5-0
Χάνει την ευκαιρία η Σάκκαρη
Μπρέικ πόιντ για την Ελληνίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε στο παιχνίδι! Αρχίζει να βρίσκει ρυθμό και πιέζει την Αντρέεβα στο σερβίς της
Η Ελληνίδα τενίστρια δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, με την Ρωσίδα να κάνει ό,τι θέλει στο κορτ στα τρία πρώτα γκέιμ και να προηγείται 3-0 με δύο μπρέικ
Η 18χρονη δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση
Η Ρωσίδα τενίστρια δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στο σερβίς της
Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε πολύ νευρικά και δέχθηκε μπρέικ με το "καλημέρα"
Η νικήτρια θα παίξει στον τρίτο γύρο με τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε
Η Ρωσίδα είναι το No.7 του κόσμου
