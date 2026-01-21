Συμβαίνει τώρα:
Σάκκαρη – Αντρέεβα 0-2 τελικό: Αποκλείστηκε η Ελληνίδα τενίστρια από τη συνέχεια του Australian Open

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο της 18χρονης Ρωσίδας
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Μίρα Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

11:19 | 21.01.2026
Με 6-0, 6-4 η νίκη της Αντρέεβα που συνεχίζει στον τρίτο γύρο του Australian Open
11:14 | 21.01.2026
Η Αντρέεβα έκανε το 6-4 και έκλεισε τον αγώνα
11:14 | 21.01.2026
Καθοριστικό μπρέικ για την Αντρέεβα, η οποία σερβίρει για το ματς
11:12 | 21.01.2026
Μπρέικ για την Αντρέεβα και 4-5 για τη Ρωσίδα
11:07 | 21.01.2026
4-4 ισοφαρίζει η Αντρέεβα
11:03 | 21.01.2026
4-3 μπροστά η Σάκκαρη, η οποία έχει βρει τα χτυπήματα της και ψάχνει ακόμα ένα μεγάλο μπρέικ για να φέρει τα σετ στα ίσια
11:00 | 21.01.2026
3-3 ισοφαρίζει η Αντρέεβα
10:58 | 21.01.2026
Έχει πάρει ψυχολογία η Σάκκαρη, σφυροκοπώντας τη Ρωσίδα! 3-2 μπροστά η Ελληνίδα τενίστρια στο δεύτερο σετ
10:58 | 21.01.2026

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν πρόκειται να τα παρατήσει, στέλνοντας ηχηρή μήνυμα στην Αντρέεβα

10:55 | 21.01.2026
Βγάζει αντίδραση η Μαρία Σάκκαρη! Φοβερό μπρέικ και 2-2
10:50 | 21.01.2026
Η Σάκκαρη πήρε επιτέλους γκέιμε και μείωσε σε 2-1 στο δεύτερο σετ
10:47 | 21.01.2026
0-2 η Αντρέεβα στο σερβίς της
10:46 | 21.01.2026
0-1 με μπρέικ η Αντρέεβα στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ
10:42 | 21.01.2026
Ούτε τώρα η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να υπερασπιστεί το σερβίς της
10:38 | 21.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς
10:38 | 21.01.2026
Η Ρωσίδα έκανε το 1-0 στα σετ χωρίς να χάσει ούτε ένα γκέιμ από τη Σάκκαρη
10:33 | 21.01.2026
0-6 η Αντρέεβα και τέλος του πρώτου σετ
10:32 | 21.01.2026
0-5 για την Αντρέεβα
10:29 | 21.01.2026

Τριπλό μπρέικ πόιντ από την Αντρέεβα στο σερβίς της Σάκκαρη και μία ανάσα από το 5-0

10:28 | 21.01.2026
0-4 η Αντρέεβα στο πρώτο σετ
10:27 | 21.01.2026

Χάνει την ευκαιρία η Σάκκαρη

10:27 | 21.01.2026

Μπρέικ πόιντ για την Ελληνίδα τενίστρια

10:22 | 21.01.2026

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε στο παιχνίδι! Αρχίζει να βρίσκει ρυθμό και πιέζει την Αντρέεβα στο σερβίς της

10:21 | 21.01.2026

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, με την Ρωσίδα να κάνει ό,τι θέλει στο κορτ στα τρία πρώτα γκέιμ και να προηγείται 3-0 με δύο μπρέικ

10:20 | 21.01.2026
Ασταμάτητη η Αντρέεβα και 0-3 με συνοπτικές διαδικασίες
10:19 | 21.01.2026

Η 18χρονη δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση

10:18 | 21.01.2026
0-2 μπροστά η Αντρέεβα στα γκέιμ του πρώτου σετ
10:17 | 21.01.2026

Η Ρωσίδα τενίστρια δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στο σερβίς της

10:17 | 21.01.2026
0-1 μπροστά η Αντρέεβα στα γκέιμ του πρώτου σετ
10:16 | 21.01.2026

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε πολύ νευρικά και δέχθηκε μπρέικ με το "καλημέρα"

10:16 | 21.01.2026
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς
10:14 | 21.01.2026

Η νικήτρια θα παίξει στον τρίτο γύρο με τη Ρουμάνα Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε

10:13 | 21.01.2026
Αουτσάιντερ η Ελληνίδα τενίστρια

Η Ρωσίδα είναι το No.7 του κόσμου

10:12 | 21.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Μίρα Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open

