Σάκκαρη – Αντρέεβα: Το πρωί της Τετάρτης η μεγάλη μάχη της Ελληνίδας τενίστριας στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Στις 10:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας
Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί και πάλι στη Margaret Court Arena για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Καλύτερη ώρα για το ελληνικό κοινό δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη στην Αυστραλία. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αύριο (21/1) αντιμέτωπη με τη Μίρα Αντρέεβα (Νο.7) και ο αγώνας τους θα ανοίξει το βραδινό πρόγραμμα, δηλαδή θα αρχίσει στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας (Eurosport).

Η Σάκκαρη θα χρειαστεί να κάνει μία υπέρβαση κόντρα στην 18χρονη Ρωσίδα, αν θέλει να περάσει στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Εκεί θα παίξει με Έλενα Γκαμπριέλα Ρούσε ή Άιλα Τομλιάνοβιτς.

