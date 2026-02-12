Σάκκαρη: «Είμαι άφωνη, φέτος πιστεύω στον εαυτό μου»

Τη μεγαλύτερη νίκη της τα τελευταία χρόνια πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία απέκλεισε την πανίσχυρη Ίγκα Σφιόντεκ στην Ντόχα.

Πραγματοποιώντας μία επική ανατροπή, η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Ίγκα Σφιόντεκ με 2-1 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του 1000αριού τουρνουά στην Ντόχα.

Μετά το τέλος του αγώνα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό και τη χαρά της, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «έχει μείνει άφωνη».

«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη μέρα όπως η σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι δεν θα ξανανικήσεις ποτέ αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να τα καταφέρεις. Πέρυσι στον 2ο γύρο εναντίον της, δεν ήμουν σίγουρη για μένα. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα», τόνισε η Μαρία Σάκκαρη.