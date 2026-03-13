Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έχασαν 13-11 στο super tie break και δεν θα βρεθούν στον τελικό του μεικτού διπλού στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπας δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό του μεικτού στην Καλιφόρνια, καθώς ηττήθηκαν 13-11 (2-1 σετ) στο super tie break από το δίδυμο των Λόιντ Γκλάσπουλ και Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι.

Οι νικητές του ημιτελικού ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι και έκαναν το 1-0 κερδίζοντας 6-2 το πρώτο σετ του αγώνα. Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλαν αντίδραση στο Indian Wells και έφεραν στα ίσα το παιχνίδι επικρατώντας 6-4 στο δεύτερο σετ του αγώνα.

Όλα κρίθηκαν στο super tie break, εκεί που τα δύο δίδυμα πήγαν πόντο πόντο, με την Νταμπρόφσκι και τον Γκλάσπουλ να παίρνουν το προβάδισμα στο φινάλε. Το ελληνικό δίδυμο «έσβησε» δύο match point, όμως στο τρίτο δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν 13-11 στον ημιτελικό, με αποτέλσμα να μην έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν την πρώτη θέση στο μεικτό διπλό του Indian Wells.