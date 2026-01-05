Συμβαίνει τώρα:
Σάκκαρη: Με βοήθησε πολύ που είχα τη στήριξη της ομάδας, ο Τσιτσιπάς έχει ένα από τα καλύτερα τενιστικά IQ

Οι δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, μετά τη νίκη επί της Ραντουκάνου και την πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του United Open
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 3-6, 6-3, 1-6 της Έμμα Ραντουκάνου στη “RAC Arena” του Περθ και έκανε το 2-0 για την Ελλάδα έναντι της Μεγάλης Βρετανίας, χαρίζοντας την πρόκριση στην εθνική στα προημιτελικά του United Cup, ως πρώτη του 5ου ομίλου.

Η Team Hellas επιστρέφει στα νοκ-άουτ ματς του United Cup ύστερα από 2 χρόνια, με την Μαρία Σάκκαρη να μιλάει μετά το τέλος της αναμέτρησής της κόντρα στην Έμμα Ραντουκάνου, να εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα και τον Στέφανο Τσιτσιπά και να κάνει λόγο για ένα ιδανικό ξεκίνημα σεζόν.

«Ήταν καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τώρα και μας υποστηρίξατε, είναι πολύ αργά. Με βοήθησε πολύ που είχα την ομάδα από πίσω μου. Είχα 4 δύσκολες ήττες από εκείνη και τώρα νίκησα, οδηγώντας την Ελλάδα στην πρόκριση. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη,» είπε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη.

Για τον Στέφανο Τσιτσιπά, από τον οποίο άκουσε αρκετές συμβουλές σήμερα, επισήμανε: «Είναι εκπληκτικός, έχει ένα από τα καλύτερα τενιστικά IQ που έχω δει. Είμαι ευγνώμων που έχω και μια διαφορετική φωνή εκτός από του Tom (Hill), είναι καταπληκτικός παίκτης».

Τέλος, για το ξεκίνημά της στη σεζόν, η Σάκκαρη τόνισε: «Η χρονιά δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για μένα, μετά και τη χρονιά που είχα πέρσι. Ας δούμε τι θα μπορέσω να βγάλω στη συνέχεια».

