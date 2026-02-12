Σάκκαρη – Μούχοβα στα ημιτελικά της Ντόχα: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα στα ημιτελικά της Ντόχα με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό του 1000αριού τουρνουά.

Μετά την τεράστια νίκη επί της Σφιόντεκ, η Μαρία Σάκκαρη φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στην Ντόχα. Επόμενη αντίπαλος της είναι η Καρολίνα Μούχοβα, μία εξαιρετική τενίστρια που αναμένεται να βάλει πολύ δύσκολα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μούχοβα νίκησε άνετα την Καλίνσκαγια με 2-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τις “4” της διοργάνωσης.

Η Τσέχα πρωταθλήτρια είναι No.19 στον κόσμο. Έχει συναντηθεί με τη Σάκκαρη άλλες 6 φορές, έχοντας 4 νίκες και 2 ήττες.

Ο μεγάλος αγώνας της Σάκκαρη θα ξεκινήσει την Παρασκευή (13/2/2026) περίπου στις 18:30 με 19:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 6HD.