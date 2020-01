Σάκκαρη: Πλάνταξαν οι γονείς της μετά της νίκη της στο Australian Open

Η Ελληνίδα τενίστρια πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς με την εμφάνιση της αυτή κατάφερε να ξεπεράσει το “αγκάθι” των προηγούμενων εμφανίσεων της στο ίδιο grand slam.

Στο πλευρό της στο δύσκολο αυτόν αγώνα η Μαρία Σάκκαρη εκτός από τον προπονητή της, είχε την μητέρα της και άλλοτε κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Αγγελική Κανελλοπούλου, αλλά και τον πατέρα της γνωστό επιχειρηματία Κώστα Σάκκαρη, ο οποίος από την συγκίνηση του δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα χαράς και ευτυχίας. Σ’ εκείνους άλλωστε η Μαρία αφιέρωσε λίγα λεπτά μετά τον αγώνα τη νίκη της.

