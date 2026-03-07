Σάκκαρη – Τάγκερ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας στην Καλιφόρνια

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα στο Indian Wells, που γίνεται στην Καλιφόρνια και αντιμετωπίζει το νούμερο 119 της παγκόσμιας κατάταξης, Λίλι Τάγκερ με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Τάγκερ στην Καλιφόρνια θα διεξαχθεί σήμερα (07/03/26) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6. Η Ελληνίδα αθλήτρια να θυμίσουμε ότι έχει περάσει αυτόματα στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η νικήτρια της μάχης θα αντιμετωπίσει λογικά την Ίγκα Σφιόντεκ, που παίζει στο δεύτερο γύρο με την Αμερικανίδα τενίστρια, Κάιλα Ντέι, που είναι στο νούμερο 187 της WTA.

Η Σάκκαρη απέκλεισε την Πολωνή στα προημιτελικά της Ντόχα, πρόσφατα, όμως έχει χάσει και τις δύο φορές που έχει βρεθεί αντιμέτωπη μαζί της στο Indian Wells. Το 2022 και το 2024 στον τελικό του τουρνουά.