Σάκκαρη – Ζεκεμό 0-2: Πρόωρος αποκλεισμός στη Γουαδαλαχάρα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Έκπληξη για τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά τένις της Γουαδαλαχάρα, καθώς η 30χρονη γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (2-6, 0-6) από την Ελσα Ζεκεμό και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στη Γαλλίδα, χάνοντας εύκολα, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε έπειτα από 24 ώρες καθυστέρησης λόγω έντονης βροχόπτωσης στην Γουαδαλαχάρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διακόψει το παιχνίδι τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9/25).

Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στα δυνατά χτυπήματα της αντιπάλου της, καταφέρνοντας να κερδίσει μόλις δύο games στο πρώτο σετ. Η Ζεκεμό προηγήθηκε με brake κάνοντας το 1-0, ενώ «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της στο 5o game, ολοκληρώνοντας το σετ με 6-2.

Τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα στο δεύτερο σετ, καθώς η Σάκκαρη έχασε όλα τα game με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 6-0 και να αποχαιρετήσει το τουρνουά.