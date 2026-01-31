Αθλητικά

Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα 1-2: Η Καζάκα τενίστρια κατέκτησε το Australian Open

Η Ριμπάκινα κατέκτησε για πρώτη φορά το Australian Open, κάνοντας επική ανατροπή στο τρίτο σετ
Η Σαμπαλένκα και η Ριμπάκινα στον τελικό του Australian Open
Παρακολουθήσατε live τον γυναικείο τελικό του Australian Open ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα.

13:03 | 31.01.2026
Συγκλονιστική ανατροπή από την Καζάκα στο τρίτο σετ
13:02 | 31.01.2026
Τέλος! Η Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της
13:02 | 31.01.2026
30-40 και μία ανάσα από τον τίτλο η Ριμπάκινα
13:01 | 31.01.2026
30-30 ισοφαρίζει η Σαμπαλένκα
13:00 | 31.01.2026
15-30 μπροστά η Ριμπάκινα
13:00 | 31.01.2026
15-15 η Ριμπάκινα
12:58 | 31.01.2026
15-0 μπροστά η Σαμπαλένκα
12:54 | 31.01.2026
4-5 μειώνει η Σαμπαλένκα και παίζει τη... ζωή της στο επόμενο γκέιμ
12:50 | 31.01.2026
3-5 μπροστά η Ριμπάκινα! Πάει για συγκλονιστική ανατροπή η Καζάκα
12:50 | 31.01.2026
3-4 μπροστά η Ριμπάκινα με τέσσερα σερί κερδισμένα γκέιμ
12:48 | 31.01.2026
Τρομερό λάθος της Σαμπαλένκα και μπρέικ για τη Ριμπάκινα!
12:48 | 31.01.2026

Διπλό μπρέικ πόιντ για τη Ριμπάκινα

12:39 | 31.01.2026
3-3 ισοφαρίζει η Ριμπάκινα που μεταφέρει ο άγχος στη Σαμπαλένκα
12:39 | 31.01.2026
Μπρέικ για την Ριμπάκινα και 3-2! Η Καζάκα μειώνει και επιστρέφει στη διεκδίκηση του τίτλου
12:36 | 31.01.2026

Διπλό μπρέικ πόιντ για τη Ριμπάκινα που δεν τα παρατάει

12:34 | 31.01.2026
3-1 μειώνει η Ριμπάκινα, αλλά δεν κάνει μπρέικ, ο τελικός θα τελειώσει στα επόμενα λεπτά
12:27 | 31.01.2026
3-0 η Σαμπαλένκα, η οποία παίζει με τρομερή αυτοπεποίθηση
12:27 | 31.01.2026
Η Λευκορωσίδα βάζει γερές βάσεις για την κατάκτηση του τίτλου
12:22 | 31.01.2026
Μπρέικ για τη Σαμπαλένκα και 2-0!
12:20 | 31.01.2026
1-0 μπροστά η Σαμπαλένκα
12:12 | 31.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο σετ και πάλι με τη Σαμπαλένκα στο σερβίς
12:12 | 31.01.2026
Η νικήτρια θα κριθεί στο τρίτο σετ
12:11 | 31.01.2026
Το έκανε η Σαμπαλένκα! Μπρέικ, 6-4 και 1-1 τα σετ του τελικού
12:08 | 31.01.2026
Φοβερή Σαμπαλένκα, τριπλό μπρέικ πόιντ για το σετ!
12:05 | 31.01.2026
5-4 η Σαμπαλένκα και τώρα η Ριμπάκινα σερβίρει για να μείνει στο σετ
12:03 | 31.01.2026
Ασταμάτητη η Ριμπάκινα στο σερβίς της και 4-4 χωρίς να χάσει πόντο!
11:56 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα τα χρειάστηκε αλλά έκανε το 4-3 στο σερβίς της
11:51 | 31.01.2026
3-3 ισοφαρίζει η Ριμπάκινα
11:50 | 31.01.2026
3-2 μπροστά η Σαμπαλένκα
11:48 | 31.01.2026

Σε σχέση με το πρώτο σετ, η Σαμπαλένκα δεν αφήνει πολλά περιθώρια στο σερβίς της

11:46 | 31.01.2026
2-2 ισοφαρίζει άνετα η Ριμπάκινα στο σερβίς της
11:41 | 31.01.2026
2-1 μπροστά η Σαμπαλένκα
11:38 | 31.01.2026
Αλύγιστη Ριμπάκινα, κάνει το 1-1 στα γκέιμ
11:36 | 31.01.2026

Η Σαμπαλένκα δίνει μεγάλη μάχη για μπρέικ, αλλά η Ριμπάκινα δεν την αφήνει

11:26 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα κάνει το 1-0 στα γκέιμ του δεύτερου σετ
11:22 | 31.01.2026
Ξεκινάει το δεύτερο σετ με τη Σαμπαλένκα και πάλι να σερβίρει πρώτη
11:19 | 31.01.2026
4-6 και 0-1 στα σετ για τη Ριμπάκινα
11:19 | 31.01.2026

Η Ριμπάκινα σερβίρει για το πρώτο σετ

11:17 | 31.01.2026
4-5 μείωσε η Σαμπαλένκα
11:15 | 31.01.2026
4-5 μειώνει η Σαμπαλένκα
11:15 | 31.01.2026
3-5 μπροστά η Ριμπάκινα στο πρώτο σετ
11:10 | 31.01.2026
Φοβερή Ριμπάκινα!

Βρέθηκε σε διπλό μπρέικ πόιντ από τη Σαμπαλένκα, αλλά άρχισε τις "ρουκέτες" από το σερβίς και πήρε το γκέιμ με 4 σερί πόντους

11:06 | 31.01.2026
3-4 η Σαμπαλένκα μένει ζωντανή, αλλά πρέπει να "σπάσει" το σερβίς της Ριμπάκινα
11:01 | 31.01.2026
2-4 η Ριμπάκινα που δεν νιώθει απειλή στο σερβίς της
10:59 | 31.01.2026
2-3 μειώνει η Σαμπαλένκα στο σερβίς της
10:59 | 31.01.2026

Η Σαμπαλένκα έχει ήδη εκνευριστεί, πετώντας με δύναμη αρκετές μπάλες άουτ

10:56 | 31.01.2026
1-3 με χαρακτηριστική άνεση η Ριμπάκινα
10:51 | 31.01.2026
1-2 η Σαμπαλένκα κρατάει αυτή τη φορά το σερβίς της και ψάχνει μπρέικ που θα τη ξαναβάλει στη διεκδίκηση του πρώτου σετ
10:50 | 31.01.2026
0-2 η Ριμπάκινα χωρίς να χάσει πόντο στο σερβίς της
10:47 | 31.01.2026
Μπρέικ για τη Ριμπάκινα και 0-1 στα γκέιμ του πρώτου σετ
10:45 | 31.01.2026

Φοβερή Ριμπάκινα με τρομερές επιστροφές έφτασε στο μπρέικ πόιντ

10:44 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα σερβίρει πρώτη
10:38 | 31.01.2026
Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε
10:37 | 31.01.2026
Οι δύο τενίστριες τώρα μπαίνουν στο κορτ
10:37 | 31.01.2026
Ο τελικός θα κριθεί στο σερβίς

Πρόκειται για δύο φουλ επιθετικές τενίστριες με πολύ δυνατά χτυπήματα

10:36 | 31.01.2026
Αντίθετα, η Ριμπάκινα πανηγύρισε τεράστιες προκρίσεις κόντρα σε Σφιόντεκ και Πεγκούλα
10:35 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα δεν συνάντησε μεγάλα εμπόδια μέχρι τον τελικό
10:35 | 31.01.2026

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές μέχρι τώρα με την Λευκορωσίδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα (8-6), αν και το 2025 οι δύο παίκτριες μοιράστηκαν τις νίκες (2-2).

Ωστόσο, αυτή που πανηγύρισε τελευταία ήταν η Ριμπάκινα, με την Καζάκα να επικρατεί με straight set στον τελικό των WTA Finals της Σαουδίκης Αραβίας. 

10:34 | 31.01.2026
Η Σαμπαλένκα, Νο1 στον κόσμο, είναι το φαβορί για τον τίτλο

Ωστόσο, η Ριμπάκινα, Νο.5, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τα δώσει όλα για να διαψεύσει τα προγνωστικά

10:33 | 31.01.2026

Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα είχαν κοντραριστεί στον τελικό του Australian Open και το 2023, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί

10:33 | 31.01.2026
Οι δύο τενίστριες έφτασαν στον τελικό χωρίς να χάσουν σετ!
10:32 | 31.01.2026

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Australian Open 2026, στην 15η μεταξύ τους αναμέτρηση σε ένα αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι

10:31 | 31.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Australian Open στις γυναίκες ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα

