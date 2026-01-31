Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα 1-2: Η Καζάκα τενίστρια κατέκτησε το Australian Open

Παρακολουθήσατε live τον γυναικείο τελικό του Australian Open ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα.
Διπλό μπρέικ πόιντ για τη Ριμπάκινα
Διπλό μπρέικ πόιντ για τη Ριμπάκινα που δεν τα παρατάει
Σε σχέση με το πρώτο σετ, η Σαμπαλένκα δεν αφήνει πολλά περιθώρια στο σερβίς της
Η Σαμπαλένκα δίνει μεγάλη μάχη για μπρέικ, αλλά η Ριμπάκινα δεν την αφήνει
Η Ριμπάκινα σερβίρει για το πρώτο σετ
Βρέθηκε σε διπλό μπρέικ πόιντ από τη Σαμπαλένκα, αλλά άρχισε τις "ρουκέτες" από το σερβίς και πήρε το γκέιμ με 4 σερί πόντους
Η Σαμπαλένκα έχει ήδη εκνευριστεί, πετώντας με δύναμη αρκετές μπάλες άουτ
Φοβερή Ριμπάκινα με τρομερές επιστροφές έφτασε στο μπρέικ πόιντ
Πρόκειται για δύο φουλ επιθετικές τενίστριες με πολύ δυνατά χτυπήματα
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές μέχρι τώρα με την Λευκορωσίδα να έχει ένα μικρό προβάδισμα (8-6), αν και το 2025 οι δύο παίκτριες μοιράστηκαν τις νίκες (2-2).
Ωστόσο, αυτή που πανηγύρισε τελευταία ήταν η Ριμπάκινα, με την Καζάκα να επικρατεί με straight set στον τελικό των WTA Finals της Σαουδίκης Αραβίας.
Ωστόσο, η Ριμπάκινα, Νο.5, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και θα τα δώσει όλα για να διαψεύσει τα προγνωστικά
Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα είχαν κοντραριστεί στον τελικό του Australian Open και το 2023, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Australian Open 2026, στην 15η μεταξύ τους αναμέτρηση σε ένα αρκετά ισορροπημένο ζευγάρι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Australian Open στις γυναίκες ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και την Έλενα Ριμπάκινα