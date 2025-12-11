Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2 τελικό: Τεράστια νίκη με ανατροπή για την Ένωση στο Conference League

Μεγάλη «μάχη» στην έδρα της Σάμσουνσπορ έδωσε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρλεθηκε να χάνει με αυτογκόλ του Μουκουντί, αλλά έκανε τεράστι δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη (1-2) με ανατροπή.
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, η ΑΕΚ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψε το σκορ με Μαρίν και Κοϊτά για το τελικό 2-1, κρατώντας πλέον στα χέρια της την απευθείας πρόκριση στους "16" του Conference League
Νέα ευκαιρία για τη Σάμσουνσπορ
Ο ΡΟΤΑ ΕΔΙΩΞΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Άστοχο σουτ του Ελίασον έξω από τη μεγάλη περιοχή
Σουτ του Γιόβιτς, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Μικρή διακοπή, Στο έδαφος ο Γκρούγιτς μετά από σύγκρουση με αντίπαλο
Το γκολ του Κοϊτά για το 1-2
Ακόμα δύο αλλαγές για τη Σαμσουνσπόρ. Σονέρ και Μέντες εντός και Εντσάμ και Γιάβρου εκτός
73' Προσπαθεί να γίνει και πάλι απειλητική η Σάμσουνσπορ με διαδοχικά κόρνερ
Η ισοφάριση του Μαρίν
Δεν κατάφερε να εκτελέσει ο Βίντα παρότι ολομόναχος, μόνιμα στο προσκήνιο η ΑΕΚ όμως
Η ΑΕΚ δεν αφήνει τους γηπεδούχους να πάρουν... ανάσα
ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΕΝΑ ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ - Η ΑΕΚ ψάχνει για τρίτο γκολ
Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Σαμσουνσπόρ, απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα
Στα χέρια του Στρακόσα το πλασέ του Μουσάμπα -μΗρεμία από τους συμπαίκτες του ζητάει ο πορτιέρε της Ένωσης
Τρομερή κάθετη του Περέιρα, ο Πινέδα καθυστέρησε και δεν σκόραρε. Στα σώματα και το σουτ του Πήλιου
Απίστευτη κάθετη του Μάνταλου, ο Πήλιος ξεμαρκαρίστηκε αλλά δεν έβγαλε καλή σέντρα - η μπάλα πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε
το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ που δέχθηκε η τουρκική ομάδα μέσα στην έδρα της, στη League Phase
Τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και η μπάλα στα δίχτυα της Σάμσουνσπορ
ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων και στον άξονα
Μακρινό σουτ του Κοϊτά, έδιωξε δύσκολα ο πορτιέρε των γηπεδούχων, με την μπάλα να σκάει μπροστά του
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Στο ημίχρονο, η Κραϊόβα (αντίπαλος της ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική της league Phase) είναι στο 0-0 μέσα στην έδρα της με την Σλάβια Πράγας
Περέιρα και Μάνταλος συνδιάστηκαν, ο αρχηγός της ΑΕκ προσπάθησε να πλασάρει τον αντίπαλο πορτιέρε, λίγο πριν η μπάλα βγει άουτ, αλλά έπεσε στοναγωνιστικό χώρο. Διαιτητής και VAr δεν έδωσαν κάτι
Ταχύταση αντεπίθεση των γηπεδούχων, γύρισμα του Μουσάμπα από τα αριστερά, ο Μουαντιλματζί προσπαθησε να κάνει προβολή στο δεύτερο δοκάρι και να σκοράρει, αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα
Στα σώματα αμυνομένων της ΑΕΚ τα σουτ των Μουσάμπα και Εντσάμ
Εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, κεφαλιά του Μουκουντί λίγο μετά το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί "γ" της αντίπαλης εστίας
Η ΑΕΚ κυκλοφορει και πάλι της μπάλα - Παιχνίδι υπομονής, για να κάνει κάποια "σίγουρη" επίθεση
Άστοχη κεφαλιά του Χόλσε μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ
Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να πιάσει καλά το ψαλίδι μέσα από την περιοχή και εν συνεχεία ο Περέιρα αστόχησε με βολέ από το ύψος του πέναλτι
Το αυτογκόλ της ΑΕΚ για το 1-0
Εντσάμ και Μουσάμπα είναι πηγές κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΚ
Φαλτσαριστό σουτ του Εντσάμ έξω από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα
Χαμηλό γύρισμα του Πήλιου από τα αριστερά, ο Γιόβιτς ρόλαρε πάνω σε αμυνόμενο, έφερε την μπάλα μπροστά αλλά το κοντρόλ ήταν ανοικτό
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Εντσάμ, η μπάλα έφυγε ψηλά
Σέντρα του Μουσάμπα από τα αριστερά -σε κακή άμυνα του Ρότα- ο Μουκουντί έβαλε το κεφάλι για να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Τα ματς της βραδιάς στο Conference League
Πάνω από 1.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο!
Σε λιγότερο από 10 λεπτά η έναρξη του αγώνα
οι δυο ομάδες βρισκοντια στα αποδυτήρια
Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ
Βοηθοί: Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι
Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ
VAR: Ματιέ Βερνίς, AVAR Ελίσα Ντοπέ
Η ομάδα του Γερμανού Τόμας Ράις, που στα playoffs του Europa League αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό (2-1 στην Αθήνα, 0-0 στην Τουρκία) θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκριση απευθείας στους «16», χωρίς να χρειάζεται αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στη Μάιντς
Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μουαντιλματζί.
Από την άλλη, η Σασμουνσπόρ παρατάσσεται με 4-1-4-1
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.
Με συνταγή Φλωρεντίας παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς και μοναδική αλλαγή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παίρνει τη θέση του τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς
Απ’ την άλλη, η Σάμσουνσπορ είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη League Phase του Conference League, με 3 νίκες και μια ισοπαλία και με θετικό αποτέλεσμα απόψε (11.12.2025) θα κλειδώσει μια θέση στους “16” της διοργάνωσης
H ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς και βρίσκεται στη δέκατη θέση της League Phase του Conference League. Για να μπει όμως στην προνομιούχο οκτάδα και να αποφύγει τα playoffs, θα χρειαστεί αποτέλεσμα στη Σαμψούντα και νίκη στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης, μέσα στην OPAP Arena απέναντι στην Κραϊόβα
Μετά τον θρίαμβό της στην έδρα της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της Σάμσουνσπορ και θέλει να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Conference League, σε μία από τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, της League Phase
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League