Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2 τελικό: Τεράστια νίκη με ανατροπή για την Ένωση στο Conference League

Η Ένωση νίκησε τη Σάμσουνσπορ εκτός έδρας και γνωρίζει από τώρα ότι θα αγωνίζεται στο Conference League και το 2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Conference League
5η αγωνιστική στη League Phase
1 - 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Μεγάλη «μάχη» στην έδρα της Σάμσουνσπορ έδωσε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρλεθηκε να χάνει με αυτογκόλ του Μουκουντί, αλλά έκανε τεράστι δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη (1-2) με ανατροπή.

21:44 | 11.12.2025
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:43 | 11.12.2025

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, η ΑΕΚ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψε το σκορ με Μαρίν και Κοϊτά για το τελικό 2-1, κρατώντας πλέον στα χέρια της την απευθείας πρόκριση στους "16" του Conference League

21:38 | 11.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την ΑΕΚ με ανατροπή μέσα στην έδρα της Σάμσουνσπορ (1-2)
21:38 | 11.12.2025

Νέα ευκαιρία για τη Σάμσουνσπορ

21:35 | 11.12.2025
90+6'

Ο ΡΟΤΑ ΕΔΙΩΞΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

21:35 | 11.12.2025
90+3'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Πενράις στη θέση του Μαρίν
21:34 | 11.12.2025
90+3'

Άστοχο σουτ του Ελίασον έξω από τη μεγάλη περιοχή

21:33 | 11.12.2025
90+1'

Σουτ του Γιόβιτς, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

21:32 | 11.12.2025
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:26 | 11.12.2025
89'

Μικρή διακοπή, Στο έδαφος ο Γκρούγιτς μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

21:24 | 11.12.2025
84'
Νέα αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Ελίασον στη θέση του Κοϊτά
21:23 | 11.12.2025
82'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Γκρούγιτς στη θέση του Μάνταλου
21:23 | 11.12.2025

Το γκολ του Κοϊτά για το 1-2

21:19 | 11.12.2025
78'

Ακόμα δύο αλλαγές για τη Σαμσουνσπόρ. Σονέρ και Μέντες εντός και Εντσάμ και Γιάβρου εκτός 

21:18 | 11.12.2025
74'
Αλλαγή για τη Σαμσουνσπόρ. Έξω ο Μουσάμπα, στη θέση του ο Ταχσίν.
21:18 | 11.12.2025
21:15 | 11.12.2025
76'
Κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς
21:15 | 11.12.2025

73' Προσπαθεί να γίνει και πάλι απειλητική η Σάμσουνσπορ με διαδοχικά κόρνερ

21:14 | 11.12.2025

Η ισοφάριση του Μαρίν

21:13 | 11.12.2025
70'

Δεν κατάφερε να εκτελέσει ο Βίντα παρότι ολομόναχος, μόνιμα στο προσκήνιο η ΑΕΚ όμως

21:12 | 11.12.2025
70'

Η ΑΕΚ δεν αφήνει τους γηπεδούχους να πάρουν... ανάσα 

21:11 | 11.12.2025
69'

ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΕΝΑ ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ - Η ΑΕΚ ψάχνει για τρίτο γκολ

21:07 | 11.12.2025
21:05 | 11.12.2025
63'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-2 με τον Κοϊτά

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Σαμσουνσπόρ, απέφυγε ωραία έναν αντίπαλο και με υπέροχο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα

21:04 | 11.12.2025
62'

Στα χέρια του Στρακόσα το πλασέ του Μουσάμπα -μΗρεμία από τους συμπαίκτες του ζητάει ο πορτιέρε της Ένωσης

21:02 | 11.12.2025
61'

Τρομερή κάθετη του Περέιρα, ο Πινέδα καθυστέρησε και δεν σκόραρε. Στα σώματα και το σουτ του Πήλιου

20:59 | 11.12.2025
59'

Απίστευτη κάθετη του Μάνταλου, ο Πήλιος ξεμαρκαρίστηκε αλλά δεν έβγαλε καλή σέντρα - η μπάλα πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε

20:57 | 11.12.2025
57'
Κίτρινη κάρτα στον εκνευρισμένο με τον διαιτητή, Πινέδα
20:55 | 11.12.2025

το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ που δέχθηκε η τουρκική ομάδα μέσα στην έδρα της, στη League Phase

20:54 | 11.12.2025
52'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 1-1

Τρομερή εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και η μπάλα στα δίχτυα της Σάμσουνσπορ

20:50 | 11.12.2025
51'

ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων και στον άξονα

20:47 | 11.12.2025
47'
Φάση για την ΑΕΚ

Μακρινό σουτ του Κοϊτά, έδιωξε δύσκολα ο πορτιέρε των γηπεδούχων, με την μπάλα να σκάει μπροστά του

20:47 | 11.12.2025
Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση
20:47 | 11.12.2025
Ο Μουκουντί αποχωρεί με πρόβλημα - Στη θέση του ο Βίντα
20:46 | 11.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:43 | 11.12.2025
20:33 | 11.12.2025

Στο ημίχρονο, η Κραϊόβα (αντίπαλος της ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική της league Phase) είναι στο 0-0 μέσα στην έδρα της με την Σλάβια Πράγας

20:31 | 11.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:30 | 11.12.2025
3 τα λεπτά του έξτρα χρονου
20:30 | 11.12.2025
44'
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για φάουλ
20:28 | 11.12.2025
43'
Χλιαρές φωνές για πέναλτι η ΑΕΚ αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι

Περέιρα και Μάνταλος συνδιάστηκαν, ο αρχηγός της ΑΕκ προσπάθησε να πλασάρει τον αντίπαλο πορτιέρε, λίγο πριν η μπάλα βγει άουτ, αλλά έπεσε στοναγωνιστικό χώρο. Διαιτητής και VAr δεν έδωσαν κάτι

20:26 | 11.12.2025
42'
Μεγάλη στιγμή για τη Σάμσουνπορ

Ταχύταση αντεπίθεση των γηπεδούχων, γύρισμα του Μουσάμπα από τα αριστερά, ο Μουαντιλματζί προσπαθησε να κάνει προβολή στο δεύτερο δοκάρι και να σκοράρει, αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα

20:19 | 11.12.2025
40'

Στα σώματα αμυνομένων της ΑΕΚ τα σουτ των Μουσάμπα και Εντσάμ

20:18 | 11.12.2025
34'
Σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, κεφαλιά του Μουκουντί λίγο μετά το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί "γ" της αντίπαλης εστίας

20:16 | 11.12.2025
33'
Κίτρινη κάρτα στο Σάτκα των γηπεδούχων για φάουλ στον Κοϊτά
20:14 | 11.12.2025
30'
Νέα δύσκολη επέμβαση του Στρακόσα σε πλασέ του Εντσάμ
20:13 | 11.12.2025
20:11 | 11.12.2025
28'
Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα σε σουτ του Εντσάμ
20:08 | 11.12.2025
25'

Η ΑΕΚ κυκλοφορει και πάλι της μπάλα - Παιχνίδι υπομονής, για να κάνει κάποια "σίγουρη" επίθεση

20:08 | 11.12.2025
20:05 | 11.12.2025
23'

Άστοχη κεφαλιά του Χόλσε μέσα από την περιοχή της ΑΕΚ

20:02 | 11.12.2025
18'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να πιάσει καλά το ψαλίδι μέσα από την περιοχή και εν συνεχεία ο Περέιρα αστόχησε με βολέ από το ύψος του πέναλτι

20:00 | 11.12.2025

Το αυτογκόλ της ΑΕΚ για το 1-0

19:58 | 11.12.2025
15'

Εντσάμ και Μουσάμπα είναι πηγές κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΚ

19:55 | 11.12.2025
12'
καλή στιγμή για τη Σάμσουνσπορ

Φαλτσαριστό σουτ του Εντσάμ έξω από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα

19:53 | 11.12.2025
10'

Χαμηλό γύρισμα του Πήλιου από τα αριστερά, ο Γιόβιτς ρόλαρε πάνω σε αμυνόμενο, έφερε την μπάλα μπροστά αλλά το κοντρόλ ήταν ανοικτό

19:52 | 11.12.2025
8'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Εντσάμ, η μπάλα έφυγε ψηλά

19:51 | 11.12.2025
7'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρίν
19:48 | 11.12.2025
4'
ΓΚΟΛ για την Σάμσουνσπορ, 1-0 με αυτογκόλ του Μουκουντί

Σέντρα του Μουσάμπα από τα αριστερά -σε κακή άμυνα του Ρότα- ο Μουκουντί έβαλε το κεφάλι για να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ

19:46 | 11.12.2025

Η ΑΕΚ κυκλοφορεί την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα

19:45 | 11.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:40 | 11.12.2025

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:38 | 11.12.2025

Τα ματς της βραδιάς στο Conference League

19:37 | 11.12.2025

Πάνω από 1.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο!

19:36 | 11.12.2025

Σε λιγότερο από 10 λεπτά η έναρξη του αγώνα

19:36 | 11.12.2025

οι δυο ομάδες βρισκοντια στα αποδυτήρια

19:35 | 11.12.2025

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ

Βοηθοί: Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι

Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ

VAR: Ματιέ Βερνίς, AVAR Ελίσα Ντοπέ

19:35 | 11.12.2025

Η ομάδα του Γερμανού Τόμας Ράις, που στα playoffs του Europa League αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό (2-1 στην Αθήνα, 0-0 στην Τουρκία) θέλει τη νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκριση απευθείας στους «16», χωρίς να χρειάζεται αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στη Μάιντς

19:34 | 11.12.2025
19:33 | 11.12.2025

Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μουαντιλματζί.

19:31 | 11.12.2025

Από την άλλη, η Σασμουνσπόρ παρατάσσεται με 4-1-4-1

19:31 | 11.12.2025
19:30 | 11.12.2025

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

19:30 | 11.12.2025

Με συνταγή Φλωρεντίας παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς και μοναδική αλλαγή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παίρνει τη θέση του τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

19:29 | 11.12.2025

Απ’ την άλλη, η Σάμσουνσπορ είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη League Phase του Conference League, με 3 νίκες και μια ισοπαλία και με θετικό αποτέλεσμα απόψε (11.12.2025) θα κλειδώσει μια θέση στους “16” της διοργάνωσης

19:28 | 11.12.2025

H ΑΕΚ έφτασε τους 7 βαθμούς και βρίσκεται στη δέκατη θέση της League Phase του Conference League. Για να μπει όμως στην προνομιούχο οκτάδα και να αποφύγει τα playoffs, θα χρειαστεί αποτέλεσμα στη Σαμψούντα και νίκη στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης, μέσα στην OPAP Arena απέναντι στην Κραϊόβα

19:28 | 11.12.2025

Μετά τον θρίαμβό της στην έδρα της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της Σάμσουνσπορ και θέλει να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Conference League, σε μία από τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, της League Phase

19:28 | 11.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League

19:28 | 11.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
