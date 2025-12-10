Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Οπαδοί των γηπεδούχων ζήτησαν οι παίκτες της τουρκικής ομάδας να φορέσουν τη φανέλα για τον Κεμάλ

Η Σάμσουνσπορ υποδέχεται την ΑΕΚ (11.12.2025) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να έχουν διάθεση, να προκαλέσουν την ελληνική πλευρά, αλλά να συναντούν την αντίδραση της διοίκησης της ομάδας.

Δημοσίευμα στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα του “gazete gercek”, αναφέρει ότι οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ έκαναν αίτημα να φορέσουν οι ποδοσφαιριστές στο ματς με την ΑΕΚ τη γαλάζια επετειακή φανέλα της ομάδας, που παραπέμπει στα γαλανά μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ.

Να αναφέρουμε ότι η Σάμσουνσπορ έχει φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα στο εκτός έδρας παιχνίδια για το Conference League, απέναντι στη Λέγκια, στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Ωστόσο η Σαμσουνσπόρ απάντησε αρνητικά, μη επιθυμώντας να δημιουργήσει προβλήματα, ενώ η UEFA προσπαθεί να αφήνει εκτός την πολιτική από τους αγώνες της.

Θυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει και το καλοκαίρι, πριν από το ματς της Σάμσουνσπορ με τον Παναθηναϊκό, με την τουρκική ομάδα να λέει και πάλι “όχι”.