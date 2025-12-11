Αθλητικά

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Το αυτογκόλ του Μουκουντί για το 1-0 των Τούρκων

Άτυχη στιγμή για τον Καμερουνέζο στόπερ της Ένωσης
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία ξεκίνησε άσχημα για την Ένωση, η οποία βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί.

Μόλις στο 4ο λεπτό, η Σαμσουνσπόρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Εντσάμ έδωσε στον Μουσάμπα, αυτός έκανε μια σέντρα – σουτ και ο Μουκουντί στην προσπάθειά του να ανακόψει την προσπάθεια, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Καμερουνέζος στόπερ της Ένωσης σημείωσε αυτογκόλ, με την ομάδα του Νίκολιτς να κυνηγάει από νωρίς στο σκορ.

