Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0: Ισοπαλία στην Τουρκία και «πράσινη» πρόκριση στη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός άντεξε αρκετά εύκολα στην έδρα της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, για τη των πλέι οφ του Εuropa League και με την ισοπαλία 0-0 πήρε μία σπουδαία πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Μετά τη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη Σάμσουνσπορ στην άμυνά του, στη ρεβάνς της Σαμψούντας και μάλιστα έχασε σημαντικές ευκαιρίες για μία δεύτερη νίκη στα πλέι οφ του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έστω κι έτσι όμως, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πανηγύρισε την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League και εξασφάλισε σημαντικά έσοδα για τα ταμεία του.

Το παιχνίδι

Η Σάμσουνσπορ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και “πίεσε” τον Παναθηναϊκό στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας και μία σπουδαία ευκαιρία για γκολ. Στο 7′ ο Πάλμερ – Μπράουν έχασε μία κεφαλιά και ο Εμρέ βγήκε απέναντι από τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο τερματοφύλακας του “τριφυλλιού” απέκρουσε την μπάλα στο τετ-α-τετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το αρχικό τέταρτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε την αναμέτρηση και έριξε το ρυθμό, χάνοντας μάλιστα αυτός την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στο ματς. Στο 24ο λεπτό του ματς και από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Κυριακόπουλος έκανε δύσκολο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα σύριζα από το κάθετο δοκάρι της εστίας της Σάμσουνσπορ.

Ακολούθησε μία καλή φάση για κάθε ομάδα, με τους Τούρκους να “απειλούν” με ένα διαγώνιο σουτ του Μακούμπου, που απέκρουσε και πάλι ο Ντραγκόφσκι, ενώ για τον Παναθηναϊκό, ο Ιωαννίδης βγήκε τετ-α-τετ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, αλλά αστόχησε προ του Κοτσούκ.

Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, με την εικόνα του αγώνα να μην αλλάζει ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος αμυντικά μετά την ανάπαυλα και “απειλήθηκε” ελάχιστα από τη Σάμσουνσπορ, αλλά δεν κατάφερε με τη σειρά του να βρει ένα γκολ για να “καθαρίσει” το ματς.

Στο 49′ ο Φώτης Ιωαννίδης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά το διαγώνιο σουτ του έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ ακόμη πιο κοντά σε ένα τέρμα βρέθηκε λίγο αργότερα ο Τετέ από φοβερή μπαλιά του αρχηγού του “τριφυλλιού”, στο πιθανότατα τελευταίο του ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε αδύναμο τελείωμα στο 63′ μπροστά από το Κοτσούκ και αυτός απέκρουσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια ανέτρεψε τον Τετέ, με τον διαιτητή και το VAR να υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, η Σάμσουνσπορ “πίεσε” τον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, αλλά δεν κατάφερε να βρει ουσιαστικά μία πραγματική ευκαιρία, με τους “πράσινους” καλά οργανωμένους στην άμυνά τους.

Το 0-0 παρέμεινε έτσι μέχρι τέλους και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Europa League, αφού είχε νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.

Οι συνθέσεις στο Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού (79′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μουσάμπα, Μακουμπού (85′ Αγντόγκντου), Εντσάμ, Εμρέ (60′ Ντιματά), Μουαντιλματζί (79′ Γιαλντίρ).

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (72′ Σβιντέρσκι).