Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0 Τελικό: Πρόκριση με ισοπαλία για τους «πράσινους» στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία 0-0 στην έδρα της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και μετά τη νίκη του με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.
Ο Παναθηναϊκός πήρε σχετικά άνετα την ισοπαλία στην Τουρκία και πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Europa League, χάρη και στη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ! Οι "πράσινοι" έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Τετέ για να πάρουν και τη νίκη, αλλά χρειάστηκαν και 2-3 καλές επεμβάσεις του Ντραγκόφσκι για να φύγουν "αλώβητοι" από τη Σαμψούντα.
Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα και τη Σάμσουνσπορ μακριά από την άμυνά του
6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Η Σάμσουνσπορ έχει κερδίσει διαδοχικά φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά οι "πράσινοι" αντέχουν μέχρι στιγμής.
Πιέζουν τώρα οι Τούρκοι, ψάχνοντας το γκολ που θα στείλει το ματς στην παράταση.
Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμα πρόκρισης
Μπήκε φορείο στο γήπεδο, αλλά ο Έλληνας μέσος σηκώθηκε και περπάτησε, βάζοντας δίχτυ στο κεφάλι του
Έχει διακοπεί το ματς για ένα τραυματισμό του Σιώπη στο κεφάλι!
Κεφαλιά του Ντιμάτα μετά από κόρνερ, η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο Ιωαννίδης έβγαλε τον Τετέ σε τετ-α-τετ, αλλά ο Κοτσούκ απέκρουσε και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Βραζιλιάνο μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή και το VAR να θεωρούν ότι δεν υπήρξε πέναλτι.
Ο Παναθηναϊκός αμύνεται καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχει επιτρέψει στη Σάμσουνσπορ να "απειλήσει"
Νέα επέμβαση του Ντραγκόφσκι, που έκοψε μία επικίνδυνη σέντρα από αριστερά
Ο Ιωαννίδης "χόρεψε" τον αντίπαλό του και έκανε καλό διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο στην Τουρκία, με Παναθηναϊκό και Σάμσουνσπορ να έχουν χαμένες ευκαιρίες για γκολ, αλλά το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του 45λέπτου, διατηρώντας το προβάδισμα πρόκρισης για τους «πράσινους», μετά τη νίκη τους με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.
Ωραίο διαγώνιο σουτ του Μουσάμπα, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ιωαννίδης έφυγε στον κενό χώρο και βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοτσούκ και έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ
Ο Μακούμπου έφυγε στην αντεπίθεση και έκανε το σουτ, μαρκαρισμένος από τον Πάλμερ - Μπράουν, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει έτσι πιο εύκολα στη γωνία του.
Παραλίγο να κάνει ένα απίθανο λάθος ο Κοτσούκ στο τέρμα της Σάμσουνσπορ
Ο Πάλμερ - Μπράουν έχει "καθαρίσει" αρκετές επιθετικές ενέργειες των παικτών της Σάμσουνσπορ στο κέντρο της άμυνας των "πρασίνων"
Έχει ρίξει το ρυθμό του αγώνα ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά
Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Κυριακόπουλος έκανε δύσκολο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα σύριζα από το κάθετο δοκάρι της εστίας της Σάμσουνσπορ
Ο Ιωαννίδης "έπιασε" γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε
Αδύναμο σουτ του Μουαντιλμαντζί από τα όρια της περιοχής και η μπάλα λίγο άουτ
Προσπαθεί να πάρει μέτρα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, μετά το δυνατό ξεκίνημα των Τούρκων
Πιέζεται ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Πάλμερ - Μπράουν τώρα να κόβει την τελευταία στιγμή στην άμυνα της ομάδας του Βιτόρια
Ο Εμρέ βγήκε μόνος του απέναντι από τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού κατάφερε να αποκρούσει
Εικόνα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Σαμψούντα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς.
Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Πελίσρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία
Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιάβρου, Σάτκα, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Μουσάμπα, Μακουμπού, Εντσάμ, Εμρέ και Μουαντιλμαντζί.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ και Ιωαννίδης.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ και έτσι έχει προβάδισμα πρόκρισης στη ρεβάνς της Σαμψούντας στην Τουρκία.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ