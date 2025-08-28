Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0 Τελικό: Πρόκριση με ισοπαλία για τους «πράσινους» στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός πήρε σχετικά άνετα την ισοπαλία στην Τουρκία και πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Europa League, χάρη και στη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ! Οι "πράσινοι" έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Τετέ για να πάρουν και τη νίκη, αλλά χρειάστηκαν και 2-3 καλές επεμβάσεις του Ντραγκόφσκι για να φύγουν "αλώβητοι" από τη Σαμψούντα.