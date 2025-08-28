Αθλητικά

Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0 Τελικό: Πρόκριση με ισοπαλία για τους «πράσινους» στην Τουρκία

Η άμυνα έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό στην Τουρκία
Ο Ιωαννίδης κόντρα στη Σάμσουνσπορ (EUROKINISSI)
Αγώνας ρεβάνς στα πλέι οφ
0 - 0
Τελικό αποτέλεσμα
Ο Ιωαννίδης κόντρα στη Σάμσουνσπορ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία 0-0 στην έδρα της Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και μετά τη νίκη του με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, πανηγύρισε την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.

22:17 | 28.08.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:56 | 28.08.2025

Ο Παναθηναϊκός πήρε σχετικά άνετα την ισοπαλία στην Τουρκία και πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Europa League, χάρη και στη νίκη με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ! Οι "πράσινοι" έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Ιωαννίδη και Τετέ για να πάρουν και τη νίκη, αλλά χρειάστηκαν και 2-3 καλές επεμβάσεις του Ντραγκόφσκι για να φύγουν "αλώβητοι" από τη Σαμψούντα.

21:55 | 28.08.2025
Τέλος στο ματς! Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός 0-0
21:51 | 28.08.2025

Ο Παναθηναϊκός κρατάει την μπάλα και τη Σάμσουνσπορ μακριά από την άμυνά του

21:47 | 28.08.2025

6 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

21:46 | 28.08.2025
88'

Η Σάμσουνσπορ έχει κερδίσει διαδοχικά φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά οι "πράσινοι" αντέχουν μέχρι στιγμής.

21:42 | 28.08.2025

Πιέζουν τώρα οι Τούρκοι, ψάχνοντας το γκολ που θα στείλει το ματς στην παράταση.

21:42 | 28.08.2025
Η χαμένη ευκαιρία με τον Τετέ!
21:35 | 28.08.2025
80'

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμα πρόκρισης

21:34 | 28.08.2025

Μπήκε φορείο στο γήπεδο, αλλά ο Έλληνας μέσος σηκώθηκε και περπάτησε, βάζοντας δίχτυ στο κεφάλι του

21:30 | 28.08.2025
73'

Έχει διακοπεί το ματς για ένα τραυματισμό του Σιώπη στο κεφάλι! 

21:27 | 28.08.2025
70'

Κεφαλιά του Ντιμάτα μετά από κόρνερ, η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

21:23 | 28.08.2025
63'
Αδιανόητη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ιωαννίδης έβγαλε τον Τετέ σε τετ-α-τετ, αλλά ο Κοτσούκ απέκρουσε και στη συνέχεια ανέτρεψε τον Βραζιλιάνο μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή και το VAR να θεωρούν ότι δεν υπήρξε πέναλτι.

21:17 | 28.08.2025

Ο Παναθηναϊκός αμύνεται καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχει επιτρέψει στη Σάμσουνσπορ να "απειλήσει"

21:14 | 28.08.2025
57'

Νέα επέμβαση του Ντραγκόφσκι, που έκοψε μία επικίνδυνη σέντρα από αριστερά

21:09 | 28.08.2025
Η ευκαιρία του αγώνα με τον Ιωαννίδη στο πρώτο ημίχρονο!
21:08 | 28.08.2025
49'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ιωαννίδης "χόρεψε" τον αντίπαλό του και έκανε καλό διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

21:07 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:50 | 28.08.2025

Μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο στην Τουρκία, με Παναθηναϊκό και Σάμσουνσπορ να έχουν χαμένες ευκαιρίες για γκολ, αλλά το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος του 45λέπτου, διατηρώντας το προβάδισμα πρόκρισης για τους «πράσινους», μετά τη νίκη τους με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.

20:47 | 28.08.2025
Ημίχρονο στην Τουρκία! Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός 0-0
20:46 | 28.08.2025
45'
Νέα απόκρουση του Ντραγκόφσκι!

Ωραίο διαγώνιο σουτ του Μουσάμπα, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε

20:44 | 28.08.2025

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:39 | 28.08.2025
42'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Ιωαννίδη!

Ο Ιωαννίδης έφυγε στον κενό χώρο και βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοτσούκ και έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ

20:38 | 28.08.2025
38'
Ευκαιρία για τη Σάμσουνσπορ!

Ο Μακούμπου έφυγε στην αντεπίθεση και έκανε το σουτ, μαρκαρισμένος από τον Πάλμερ - Μπράουν, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει έτσι πιο εύκολα στη γωνία του.

20:35 | 28.08.2025
35'

Παραλίγο να κάνει ένα απίθανο λάθος ο Κοτσούκ στο τέρμα της Σάμσουνσπορ

20:33 | 28.08.2025
Η μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου για τον Παναθηναϊκό!
20:30 | 28.08.2025
32'

Ο Πάλμερ - Μπράουν έχει "καθαρίσει" αρκετές επιθετικές ενέργειες των παικτών της Σάμσουνσπορ στο κέντρο της άμυνας των "πρασίνων"

20:25 | 28.08.2025
30'

Έχει ρίξει το ρυθμό του αγώνα ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά

20:22 | 28.08.2025
24'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Κυριακόπουλος έκανε δύσκολο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα σύριζα από το κάθετο δοκάρι της εστίας της Σάμσουνσπορ

20:21 | 28.08.2025
Η μεγάλη ευκαιρία της Σάμσουνσπορ νωρίτερα
20:18 | 28.08.2025
19'

Ο Ιωαννίδης "έπιασε" γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε

20:15 | 28.08.2025
17'

Αδύναμο σουτ του Μουαντιλμαντζί από τα όρια της περιοχής και η μπάλα λίγο άουτ

20:12 | 28.08.2025
15'

Προσπαθεί να πάρει μέτρα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, μετά το δυνατό ξεκίνημα των Τούρκων

20:09 | 28.08.2025
10'

Πιέζεται ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με τον Πάλμερ - Μπράουν τώρα να κόβει την τελευταία στιγμή στην άμυνα της ομάδας του Βιτόρια

20:04 | 28.08.2025
7'
Τεράστια ευκαιρία για τη Σάμσουνσπορ!

Ο Εμρέ βγήκε μόνος του απέναντι από τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού κατάφερε να αποκρούσει

20:02 | 28.08.2025

Εικόνα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Σαμψούντα

EUROPA LEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. (EUROKINISSI)
20:01 | 28.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:00 | 28.08.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς.

19:59 | 28.08.2025
Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό:


Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Πελίσρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

19:58 | 28.08.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία

19:55 | 28.08.2025
Οι ενδεκάδες στο Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός


Σάμσουνσπορ: Κοτσούκ, Γιάβρου, Σάτκα, Βαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Μουσάμπα, Μακουμπού, Εντσάμ, Εμρέ και Μουαντιλμαντζί.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ και Ιωαννίδης.

19:51 | 28.08.2025
19:50 | 28.08.2025

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ και έτσι έχει προβάδισμα πρόκρισης στη ρεβάνς της Σαμψούντας στην Τουρκία.

19:49 | 28.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ.

19:48 | 28.08.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
