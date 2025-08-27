Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Απαγορεύτηκε προκλητικό πανό των Τούρκων για τον Κεμάλ

Φρένο μπήκε στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες απαγόρευσαν την ανάρτηση πανό το οποίο απεικόνιζε τα χαρακτηριστικά μπλε μάτια του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ του Europa League (Πέμπτη 28/8/25, 21:00)

Η Σαμσουνσπόρ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο όχι μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, αλλά και στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ είχαν σχεδιάσει να αναρτήσουν στο γήπεδο πανό με τον Κεμάλ, ωστόσο οι αρχές αποφάσισαν να το απαγορεύσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού!

Samsunspor taraftarının Panathinaikos maçı için hazırladığı “Mustafa Kemal Atatürk” temalı pankart yetkililer tarafından onaylanmadı… pic.twitter.com/hoJVT68n38 — Turkish Ultras (@UltrasTurkish) August 27, 2025

Υπενθυμίζεται, πως η UEFA στους κανονισμούς της απαγορεύει κάθε πανό πολιτικού περιεχομένου στο γήπεδο, ειδικά όταν οι αγώνες είναι μεγάλης επικινδυνότητας, όπως αυτό ανάμεσα στην Σαμσουνσπόρ και τον Παναθηναϊκό.