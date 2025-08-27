Αθλητικά

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Απαγορεύτηκε προκλητικό πανό των Τούρκων για τον Κεμάλ

Νέα προκλητική ενέργεια από τους οπαδούς των Τούκρων
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Φρένο μπήκε στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες απαγόρευσαν την ανάρτηση πανό το οποίο απεικόνιζε τα χαρακτηριστικά μπλε μάτια του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ του Europa League (Πέμπτη 28/8/25, 21:00)

Η Σαμσουνσπόρ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο όχι μόνο στο αγωνιστικό σκέλος, αλλά και στα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Σαμσουνσπόρ είχαν σχεδιάσει να αναρτήσουν στο γήπεδο πανό με τον Κεμάλ, ωστόσο οι αρχές αποφάσισαν να το απαγορεύσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού!

Υπενθυμίζεται, πως η UEFA στους κανονισμούς της απαγορεύει κάθε πανό πολιτικού περιεχομένου στο γήπεδο, ειδικά όταν οι αγώνες είναι μεγάλης επικινδυνότητας, όπως αυτό ανάμεσα στην Σαμσουνσπόρ και τον Παναθηναϊκό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo