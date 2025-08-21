Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς στην Τουρκία

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase της διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έγινε φαβορί για να βρεθεί στη League Phase του Europa League και θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να “υπερασπιστεί” το σκορ του πρώτου αγώνα με τη Σάμσουνσπορ.

Η δεύτερη αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 20:00 ώρα Ελλάδας.