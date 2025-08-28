Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη και Κώτσιρα η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (28/08/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, για τη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, στα πλέι οφ στο Εuropa League και ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα βρεθεί κανονικά στην κορυφή της επίθεσης, στο πιθανότατα τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό πριν τη μετεγγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να μένει στον πάγκο, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στο Europa League.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Τετέ και Ιωαννίδης.