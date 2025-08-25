Αθλητικά

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Ο Φίλιπ Τζούρισιτς μπήκε στις προπονήσεις και δήλωσε παρών για τη ρεβάνς

Ο Σέρβος εξτρέμ θα προλάβει την δεύτερη αναμέτρηση των πλέι οφ για το Europa League
Ο Τζούρισιτς στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Τζούρισιτς στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό έγινε τη Δευτέρα (25/8) η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Σαμσουνσπόρ για τα πλέι οφ στο Europa League.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι, ωστόσο έβγαλε όλο το πρόγραμμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα ο Σέρβος εκ των αρζηγών του Παναθηναϊκού να τίθεται στη διάθεση του Βιτόρια για την αναμέτρηση απέναντι στους Τούρκους.

Αντίθετα, θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1 και έχει ισχνό προβάδισμα πρόκρισης για την συμμετοχή στην League Phase του Europa League.

Το δελτίο Τύπου από τον Παναθηναϊκό

«Με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να επιστρέφει σε φουλ ρυθμό διεξήχθη τη Δευτέρα η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης». Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι».

