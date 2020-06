Σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια, ο Γκόρντον Μπανκς έκανε μία από τις κορυφαίες αποκρούσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σταματώντας με εντυπωσιακό τρόπο τον μυθικό Πελέ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικό, η Αγγλία αντιμετώπισε τη Βραζιλία και ο Μπανκς απέδειξε ότι επρόκειτο για έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες όλων των εποχών, με μία απόκρουση που μνημονεύεται ακόμη και 50 χρόνια αργότερα.

Σε μία εντυπωσιακή κεφαλιά του Πελέ, ο Άγγλος τερματοφύλακας εκτινάχθηκε προς τα πίσω και απέκρουσε, στέλνοντας τη μπάλα σε κόρνερ και τη φάση στην… αιωνιότητα, ως ένα από τα σπουδαιότερα “στοπ” στην ιστορία του αθλήματος.

50 years ago today the late, great @England goalkeeper Gordon Banks made one of the greatest saves of all time.



"I thought that was a goal." – @Pele



"You and me both." – Banks#WorldCup | #Mexico1970 pic.twitter.com/lPjCI8vVwg