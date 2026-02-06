Συμβαίνει τώρα:
Σάντσες: «Θα δώσω τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, στο Μεξικό με φωνάζουν ο κύριος με τα επτά πνευμόνια»

Ενθουσιασμένος εμφανίστηκε στις πρώτες δηλώσεις του ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Δικεφάλου
Ο Σάντσες
Ο Σάντσες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029 και ο Μεξικανός αμυντικός ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος στις πρώτες του δηλώσεις.

Ο τρόπος που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ μου έδωσε μεγάλο κίνητρο. Μου έδειξαν πόσο πιστεύουν σε εμένα και αυτό με γεμίζει ευθύνη», ανέφερε ο Σάντσες στο βίντεο που ανέβασε ο Δικέφαλος στα socia media.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα (06/02/26) ο Σάντσες άφησε λουλούδια έξω από την Τούμπα στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στη Ρουμανία. 

Τα πρώτα λόγια του Χόρχε Σάντσες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο εδώ. Γνωρίζω την ιστορία αυτού του συλλόγου και έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια, μέσα και έξω από το γήπεδο, με καταπληκτικούς οπαδούς. Ελπίζω να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους με αυτή τη φανέλα που τόσο της αξίζουν»

Για το πώς ένιωσε όταν έμαθε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Ενθουσιάστηκα. Ήταν έκπληξη για μένα το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής πάντα ονειρεύεται κάτι τέτοιο. Για εμάς τους Μεξικανούς, καμιά φορά μοιάζει πολύ μακρινό να βρεθείς στην Ευρώπη.

Είμαι από τους λίγους που τα κατάφεραν και αυτό με κάνει να νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά. Πώς μπορούσα να αρνηθώ μια τέτοια πρόκληση, από μια τόσο μεγάλη ομάδα που παίζει πάντα για τη νίκη, Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κομμάτι του ΠΑΟΚ».

Για την επικοινωνία με τον Γιώργο Γιακουμάκη: «Μόλις εμφανίστηκε το ενδιαφέρον, επικοινώνησα αμέσως μαζί του. Μιλήσαμε αρκετά και μου είπε πως εδώ θα βρω μια πραγματική οικογένεια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ενωμένη ομάδα, με καταπληκτικούς οπαδούς, και πρέπει να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Από την πλευρά μου, του είπα ότι το πρότζεκτ με γεμίζει ενθουσιασμό και θέλω να έρθω για να κερδίσω τίτλους».

Για την επιστροφή του στην Ευρώπη: «Νομίζω ότι είμαι διαφορετικός πλέον. Στην πρώτη μου θητεία στην Ευρώπη έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Εδώ η αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιριστή σε σχέση με το Μεξικό είναι διαφορετική και πιστεύω πως τώρα είμαι πολύ πιο έτοιμος πνευματικά.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο προσωνύμιό του: «Σε εμένα θα δείτε έναν παίκτη με προσωπικότητα. Στο Μεξικό με φωνάζουν “ο κύριος με τα επτά πνευμόνια”, γιατί σε κάθε παιχνίδι μπορώ να ανεβοκατεβαίνω ασταμάτητα στο γήπεδο».

