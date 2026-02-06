O Χόρχε Σάντσες άφησε λουλούδια έξω από την Τούμπα για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν άργησε να μάθει τα νεότερα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και πήγε στην Τούμπα για να τιμήσει τους νεκρούς οπαδούς του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ έχασε πριν λίγες ημέρες, 7 οπαδούς του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και στην Τούμπα έχει σχηματιστεί ένα αυτοσχέδιο μνημείο προς τιμήν τους, έξω από τη θύρα 1, το οποίο και επισκέφτηκε ο Χόρχε Σάντσες.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Θεσσαλονικείς, ο Μεξικανός αμυντικός είχε την ευκαιρία να βρεθεί και στο γήπεδο της ομάδας, όπου και άφησε λουλούδια για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο Σάντσες αναμένεται πλέον σύντομα να κάνει το ντεμπούτο του με τους Θεσσαλονικείς.