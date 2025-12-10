Σαραγόσα – Περιστέρι 80-92: Μεγάλη νίκη από την ομάδα του Ξανθόπουλου στο FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Σαραγόσα με 92-80 για την πρώτη αγωνιστική της Β’ φάσης του FIBA Europe Cup, με τρομερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Η Σαραγόσα είχε μικρό προβάδισμα μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το Περιστέρι, όμως η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν καταιγιστική, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο και κέρδισε με διαφορά 10 πόντων στην Ισπανία.

Ο Νίκολς ήταν πρώτος σκόρερ του Περιστερίου με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ στην αναμέτρηση, με τον Φαν Τουμπέργκεν να κάνει και αυτός σπουδαία εμφάνιση με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ.