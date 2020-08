Ο Ράτσβαν Λουτσέσκου πανηγύρισε το Σάββατο (29/8) την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Χιλάλ και πλέον στοχεύει στο τρεμπλ, αφού η ομάδα του έχει ήδη κατακτήσει το Champions League της Ασίας και βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκομίς, που πέτυχε χατ-τρικ, η Αλ Χιλάλ του Ρατσβάν Λουτσέσκου επικράτησε με 4-1 της Αλ Χαζμ το βράδυ του Σαββάτου (29/8) και κατέκτησε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας. Έτσι ο Ρουμάνος για δεύτερη σερί σεζόν, μετά από πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, κατακτά το πρωτάθλημα με την ομάδα που καθοδηγεί.

WE ARE THE CHAMPIONS 👏🏻#MBSLeague 🏆#AlHilal 😍#LeagueLeader16 🤩

CONGRATULATIONS

BLUES

💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/5YrBlIP0fZ