Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις σε Ισπανία και Euroleague, με τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό και εμφανίστηκε αντίθετος στην πλειοψηφία αυτών.

Ο Λιθουανός προπονητής της Μπαρτσελόνα, που κόλλησε και ο ίδιος πριν λίγες ημέρες τον ιό, τόνισε ότι δεν είχε κάποιο σοβαρό σύμπτωμα και τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα σταματούσε τη δουλειά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιασικεβίτσιους ανέφερε: «Ο καθένας ερμηνεύει τα λόγια μου όπως θέλει, αλλά αν είχα κολλήσει κάποιο είδος ιού πριν από 10 χρόνια, θα είχαμε πιει δύο φλιτζάνια τσάι και θα πηγαίναμε στη δουλειά.

Αυτή θα ήταν η κατάσταση αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα όμικρον, τα δέλτα, οι covids και τι άλλο. Δεν ξέρω ποιος χρειάζεται αυτό το πράγμα. Διαφωνώ με πολλά πράγματα».

