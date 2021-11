Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε παράπονα από τους παίκτες της Μπαρτσελόνα και σε ένα τάιμ άουτ είχε μια “έκρηξη” με κάποια “γαλλικά”.

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κρατήσει το αήττητο στο ισπανικό πρωτάθλημα, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Ομπραδόιρο (79-65). Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους όμως είναι τελειομανής και βλέποντας κάποια λάθη των παικτών του, δεν… κρατήθηκε.

Ο Λιθουανός κόουτς δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του προς τους παίκτες, σε ένα τάιμ άουτ, άρχισε να τους φωνάζει, βάζοντας και κάποια… γαλλικά στις οδηγίες του. Και όλα αυτά, λίγα 24ωρα μετά την ήττα της ομάδας στην έδρα της Μιλάνο, στη Euroleague (η δεύτερη στη διοργάνωση).



After losing to Olimpia Milan, you dare to test the nerves of Sarunas Jasikevicius even further? 🤬😅



