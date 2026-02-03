Αθλητικά

Σάσα Βεζένκοφ: Πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τον καυγά με τον Ανδρέα Πετρόπουλο

Νέα ποινή στον Βεζένκοφ για την αποβολή του στο Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ σε αγώνα του Ολυμπιακού / (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μετά τον ΕΣΑΚΕ και η ΔΕΑΒ προχώρησε σε τιμωρία του Σάσα Βεζένκοφ για την αποβολή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου, μετά τον καυγά του με τον Ανδρέα Πετρόπουλο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε δεχθεί την τιμωρία από τους διαιτητές στο Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, για ένα χτύπημα στον Ανδρέα Πετρόπουλο με τη ΔΕΑΒ να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, μετά τα 1.400 ευρώ συν μία αγωνιστική εκτός αγωνιστικής δράσης από τον ΕΣΑΚΕ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών του ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026, μετά από αντιαθλητικό φάουλ που χρεώθηκε από τον διαιτητή στον καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας, Α. Πετρόπουλο, σε βάρος του καλαθοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ALEXANTER VEZENKOV, ο τελευταίος, ενώσω είχε λήξει η φάση, επιτέθηκε στον πρώτο επιχειρώντας ανεπιτυχώς να τον χτυπήσει με το χέρι στο κεφάλι,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 7/2026 Απόφασή της, σε βάρος του ALEXANTER VEZENKOV και της ομάδας του, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

 

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

