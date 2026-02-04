Αθλητικά

Σάσαρι – Περιστέρι Betsson 76-81: Νίκη πρόκρισης στους «8» του FIBA Europe Cup για την ομάδα του Ξανθόπουλου

Ο Βαν Τούμπεργκεν οδήγησε στη νίκη τους Περιστεριώτες
Ο Βαν Τούμπεργκεν
Ο Βαν Τούμπεργκεν με τη φανέλα του Περιτερίου Betsson (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Το Περιστέρι Betsson κέρδισε 81-76 στην έδρα της Σάσαρι και πήρε σπουδαία πρόκριση στους «8» του Fiba Europe Cup με οδηγό τον Βαν Τούμπεργκεν.

Ο Αμερικανός πέτυχε 19 πόντους με 7 ριμπάουντ στη νίκη του Περιστερίου Betsson επί της Σάσαρι και ήταν η βασική επιθετική πηγή της ομάδας του. Ο Καρντένας ακολούθησε στο σκοράρισμα με 14 πόντους.

Νίκολς και Πέιν πρόσθεσαν 12 και 10 πόντους αντίστοιχα. Για τους Ιταλούς πρώτος σκόρερ ήταν ο Πούλεν με 15 πόντους.

Το Περιστέρι Betsson παραμένει ακόμα ζωντανό και για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του ομίλου.

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 18-24, 33-42, 57-65, 76-81

Αθλητικά
