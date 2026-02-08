Συμβαίνει τώρα:
Σασουόλο – Ίντερ 0-5: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» στη Serie A

Πέμπτη σερί νίκη για την Ίντερ στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου και έχει ξεφύγει στην κορυφή της βαθμολογίας
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στη Σασουόλο / REUTERS/Matteo Ciambelli

Η Ίντερ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην Ιταλία και έκανε… παρέλαση στην έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-0, για να αυξήσει ξανά τη διαφορά της στη βαθμολογία της Serie A.

Με τέσσερα γκολ και τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, η Ίντερ “καθάρισε” τη Σασουόλο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της στην ιταλική Serie A, όπου και ανέβηκε πλέον στο +8 από τη δεύτερη Μίλαν, έστω και με ένα ματς περισσότερο.

Μπίσεκ και Τουράμ σκόραραν για τους “νερατζούρι” στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μαρτίνες και Ακάντζι να διαμορφώνουν να “εκτινάσσουν” το δείκτη του σκορ στο ματς με τη Σσουόλο, με δύο τέρματα σε τρία λεπτά μετά το 50΄, πριν βάλει το… κερασάκι ο Λίμα λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Ίντερ επιβεβαίωσε έτσι τη φόρμα της και προελαύνει προς τον τίτλο στην Ιταλία.

