Αθλητικά

Σασουόλο – Νάπολι 0-2: Νικηφόρο ξεκίνημα για τους πρωταθλητές Ιταλίας, σκόραρε στο ντεμπούτο του ο Ντε Μπρόινε

Δεν δυσκολεύτηκε η ομάδα του Αντόνιο Κόντε στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν
Οι ποδοσφαιριστές της Νάπολι πανηγυρίζουν
Οι ποδοσφαιριστές της Νάπολι πανηγυρίζουν / REUTERS /Ciro De Luca

Με το… δεξί ξεκίνησε η Νάπολι στην υπεράσπιση του τίτλου της στη Seria A. Με τον κορυφαίο της παίκτη της περασμένης περιόδου, ΜακΤόμινεϊ, να σκοράρει, αλλά και το μεγάλο απόκτημα του καλοκαιριού, Ντε Μπρόινε, να βρίσκει δίχτυα με το… καλησπέρα, οι «παρτενοπέι» πέρασαν το εμπόδιο της Σασουόλο (2-0).

Η Νάπολι η οποία μπορεί να αγωνίστηκε δίχως τον τραυματία, Λουκάκου, μπήκε μπροστά στο σκορ στο 17ο λεπτό με τον ΜακΤόμινεϊ να βρίσκει δίχτυα. Η αξιόμαχη Σασουόλο προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.

Αντίθετα η ομάδα του Κόντε χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα διπλασίασε τα τέρματά της στο 57΄με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τους Ιταλούς.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 79΄μετά την αποβολή του Κονέ, με το τελικό 2-0 να δίνει το 3ποντο της νίκης στους «παρτενοπέι» που μπήκαν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo