Σαββίδης για το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Είμαι συντετριμμένος, θρηνώ μαζί με τις οικογένειες»

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία έχει πλήξει την οικογένεια του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη να δηλώνει συντετριμμένος με την απώλεια επτά ανθρώπων.

Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε μία συγκλονιστική δήλωση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο 7 φίλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις είναι τραυματίες, με τους δύο να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας. Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους.

Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες.

Ιβάν Σαββίδης».